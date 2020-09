Due nuovi manager per Luxury Living. E nel 2021 lo sbarco a Shanghai e San Francisco

Due nuovi manager per Luxury Living Group, azienda specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di arredamento alto di gamma su licenza. Gabriele Rossetti assume il ruolo di "sales director", riportando direttamente al Ceo di Luxury Living Group. Rossetti ha maturato un’esperienza significativa nel campo delle vendite in aziende di spicco operanti in ambito internazionale come "Scic SpA", "Martini Illuminazioni SpA" e "Visionnaire", dove dal 2015 ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale.

Daniele Pelliccioni è stato nominato "operations director" di Luxury Living, anch’egli con riporto diretto al eo del Gruppo. Pelliccioni negli ultimi 15 anni ha ricoperto il ruolo di "operations director" per "Poltrona Frau", offrendo un contributo rilevante allo sviluppo del brand, migliorando i processi industriali e al contempo preservando il prezioso patrimonio artigianale che ne determina l’eccellenza.

"Siamo molto contenti di dare il benvenuto all’interno della nostra squadra a due manager di talento come Rossetti e Pelliccioni - afferma Renato Preti, Ceo di Luxury Living Group - che porteranno in Luxury Living grande esperienza e capacità’. Le due nuove nomine, volte a potenziare il management di Luxury Living Group, confermano l’intento di Lifestyle Design di puntare sull’azienda di Forlì - a seguito della recente acquisizione avvenuta a luglio 2020 - con l’obiettivo di consolidarla e affermarla sempre di più quale realtà di spicco negli arredi su licenza high-end".

"Questi due ingressi di grande valore - afferma Dario Rinero, Ceo di "Lifestyle Design"- dimostrano in modo tangibile il pieno sostegno e la volontà di Lifestyle Design di investire in un’azienda che riteniamo altamente strategica per il nostro business". Con un giro d’affari di 90 milioni di euro e circa 250 impiegati Luxury Living opera principalmente attraverso una rete di 80 rivenditori presenti nel mondo insieme a sette prestigiosi negozi di proprietà: due Milano, uno a Forlì, Parigi, New York, Los Angeles e Miami. Il gruppo prevede inoltre la prossima riapertura di Londra e lo sbarco a Shanghai e San Francisco nel 2021.