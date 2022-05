Maria Giorgini a "Salotto blu": "Aumentare salari e stipendi è esigenza imprescindibile"

Intervistata da Mario Russomanno, la segreteria generale della Cgil forlivese ha preso parte alla trasmissione televisiva "Salotto Blu", che andrà in onda mercoledì sera alle 21 sul canale 99 del digitale terrestre. Nel corso dell'intervista, Giorgini ha chiarito, tra l'altro, che, pur avendo Cgil strategia maggiormente rivendicativa, l'unità di intenti con Cisl e Uil costituisce valore mai messo in discussione e che, senza concertazione tra politica e mondo del lavoro in tema di fisco e sicurezza del lavoro, difficilmente Paese e comunità locali potranno perseguire reali obbiettivi di rilancio della economia.