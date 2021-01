Master in City Management per il settore della pubblica amministrazione, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al Master in City Management, promosso dall’Università di Bologna dal 2001 e giunto alla sua 19ima edizione. Il corso è diretto da Luca Mazzara e si pone come obiettivo primario quello di fornire competenze distintive di pianificazione, direzione e controllo aziendale da impiegare nel settore della Pubblica Amministrazione. L’impianto didattico mira a valorizzare sia le figure apicali responsabili di aree o settori organizzativi, sia il personale di staff direzionale. Il master è in primis rivolto a soggetti laureati già inseriti nella pubblica amministrazione, e aperto altresì a neolaureati e liberi professionisti specializzati in quest’ambito. A partire da marzo le lezione del Master in City Management saranno fruibili anche online. La chiusura del bando per l'iscrizione è prevista per l'8 febbraio.