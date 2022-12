Il sogno di Matilde raddoppia: dopo la casa del gusto apre anche quella delle bomboniere personalizzate

Nel 2020 aveva deciso di portare una ventata di aromi e dolcezza in viale della Libertà, trasformando il locale che ospitava la cartoleria di riferimento degli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale di Forlì nel regno del caffè. Era l'agosto del 2020, reduci da un lungo periodo condizionato dalle restrizioni imposte dal covid-19. Il sogno della campana Matilde Cristarelli, forlivese d'adozione vivendo da oltre trent'anni nella città mercuriale e che esercita da circa 14 anni la professione di Oss alla casa di riposo "Orsi-Mangelli", raddoppia. Sì, perchè il suo "Non solo caffè" ha aperto un secondo punto vendita, questa volta in viale Bolognesi 118, dove è possibile acquistare prodotti per cerimonie.

Ma come è nata questa idea? "Mi piace personalizzare bottiglie e bomboniere, così ho pensato di allargare il progetto ed aprire un altro negozio in un'altra area della città - spiega Matilde -. In questa avventura mi aiuterà mia nipote Giovanna di 24 anni, che seguirà anche la parte dedicata ai social, ma soprattutto si dedicherà nella realizzazione dell'oggettistica da cerimonie, come battesimi ma anche lauree".

Domenica si è svolta l'inaugurazione dell'attività: "Mi ha fatto piacere che sia venuta tanta gente e speriamo di proseguire. Anche se il periodo non è di quelli più felici, la partenza è più che positiva. Faccio un esempio: per due ragazze che si sono laureate con 110 e lode in Infermieristica, in occasione della loro festa, ho preparato due bomboniere con un portachiavi che ricorda il berretto delle crocerossine che è stato tanto apprezzato".

La bomboniera personalizzata per due studentesse