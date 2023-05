Alluvione, sott'acqua oltre 5mila ettari di colture: "Il rischio è di perdere tutto"

"La situazione è molto, molto grave. Abbiamo oltre 5mila ettari di terra sott'acqua, con colture preziose che hanno creato una filiera organizzata dell'ortofrutta e del vino. E il rischio è di perdere tutto". Sono le drammatiche parole del presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini, intervenendo su RaiNews24. "L'acqua che staziona nei frutteti per qualche giorno in questa stagione provoca delle asfissie e porterà non solo a perdere il prodotto, ma a perdere le piantagioni - prosegue Gardini -. Quindi ci sarà la necessità di ricostruire il tutto, comportando alcuni anni senza reddito, col rischio di perdere una filiera ortofrutticola molto importante".

"Si tratta di un danno assolutamente irrecuperabile, il rischio è di perdere un grande sforzo produttivo ed una filiera strutturata che dà lavoro a migliaia di tecnici - prosegue Gardini -. Le ricadute saranno molto grandi per le aziende agricole. Ci sarà quindi una ricaduta sui lavoratori che operano nella raccolta e potatura, ma si avranno ripercussioni anche per quanto riguarda la conservazione, il trasporto e la trasformazione industriale della frutta. Servirà mettere all'asciutto le coltura e sostenere gli sforzi delle aziende non solo attraverso la sospensione dei mutui e pagamenti fiscali e previdenziali, ma con risorse per ripartire, far fronte a questa calamità ed effettuare nuovi impianti".