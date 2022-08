Meldola, il Comune incontra le imprese del territorio: dai locali alle officine

L’Amministrazione comunale di Meldola, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto economico produttivo meldolese, ha appena concluso una prima serie di incontri presso le imprese del territorio. “L’idea, proposta dalla Giunta, è nata dall’esigenza e dalla volontà di conoscere meglio le aziende che svolgono un’attività economica a Meldola” riferiscono il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore di riferimento Simona Zuccherelli.

“Tale iniziativa – continua il sindaco - è stata resa possibile grazie alla collaborazione ed all’impegno delle associazioni di categoria che hanno pianificato il calendario di questa prima serie di incontri. Con le stesse Associazioni riprenderemo, dopo l’estate, ad incontrare le imprese non ancora coinvolte negli appuntamenti”.

Questo l’elenco delle imprese visitate nei mesi di giugno e luglio: Bar 90 di Biserni Vittorio e Sedioli Manuela snc; Bike Concept di Filippi Enrico; Caffe’ Centrale di Sassi Enrico; Da Ultimo Caffe’ di Zattini Chiara; Donati Daniele (operatore ambulante del settore calzature); Estetica Federica di Buldorini Federica; Fabbri Fabio Consorzio Agrario; Fam Batterie srl; Lavanderia 2M di Bertaccini Maria Grazia; L’Orto in Piazza di Melloni Barbara; Macelleria Moderna di Laurino Michele e Ravaglioli Maria Serena sas; Mec-Meldola di Coveri Vladimiro & C. Snc; Mobilificio Ranieri Franco snc; Officina Meccanica di Rossi Roberto, Chierici Oliva e C. snc.