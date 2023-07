Meldola, visita del sindaco allo storica officina di via Para Gennarina: "Da oltre 40 anni al passo coi tempi"

Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha visitato l'"Officina Meccanica di Rossi R. Chierici Oliva & C" in Via Para Gennarina a Meldola insieme a Giovanni Montevecchi, responsabile Cna Area Colline Forlivesi, e all'assessore alla Attività Produttive Simona Zuccherelli. "Questa officina è una storica attività della nostra città, che dalla metà degli anni '70 offre servizi di riparazione di motori, automobili, autocarri e mezzi agricoli, oltre a revisioni - ricorda Cavallucci -. È gestita dai tre fratelli Rossi Umberto, Luciano e Mirco, che hanno saputo raccogliere l'eredità della madre Chierici Oliva e del padre Rossi Roberto, detto Berto, che ancora li aiuta. I fratelli Rossi con grande professionalità, cordialità e disponibilità sanno accogliere nella propria officina i clienti offrendo importanti servizi, riuscendo dal oltre 40 anni a star al passo coi tempi, seguendo le evoluzioni delle necessità meccaniche e del mondo automobilistico".