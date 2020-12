Menzione a Confcooperative Romagna per il progetto sulle cooperative di comunità

Anche quest’anno Confcooperative, attraverso un progetto dell’Unione Forlì-Cesena, ha ottenuto la Menzione speciale nella categoria Associazioni. Il Progetto premiato intitolato "Il valore della prossimità: le cooperative di comunità come economie di luogo", riguarda la promozione e la nascita di Cooperative di Comunità, attività che Confcooperative persegue da tempo, impegnata a sostenere lo sviluppo di nuove imprese nei territori periferici e di montagna. Creare Cooperative di Comunità significa portare nuovi servizi di prossimità, nuovo lavoro e nuovo sviluppo così da sconfiggere la marginalità e l’isolamento.

“E’ una grande soddisfazione essere riconosciuti Innovatori Responsabili - ha dichiarato il presidente di Confcooperative Romagna Mauro Neri - una conferma che la cooperazione sa costruire innovazione e lo fa rivitalizzando il tessuto economico e sociale di luoghi altrimenti destinati all’isolamento, rendendo protagoniste le persone e le comunità". Si aggiunge il Premio ottenuto dalla cooperativa sociale" Il Millepiedi" di Rimini per la sezione “Cooperative Sociali”, con il Progetto "Milleorti per la città" una scuola-lavoro aperta alla società, dove le persone coinvolte, con disabilità o no, affrontano un percorso di crescita e inclusione.