L'andamento del mercato della casa: più della metà dei romagnoli chiede dei trilocali

In Romagna la tipologia di abitazioni più richieste da chi compra casa è il trilocale: è la “taglia” che viene chiesta dal 60,9% di chi cerca casa a Forlì e a Cesena, il 56,6% di chi lo fa a Rimini e il 55,1% di Ravenna. Un dato superiore alle grandi città. Secondo le analisi condotte dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, la domanda nelle grandi città a luglio 2023 appare oggi concentrata prevalentemente sul trilocale che raccoglie il 40% delle richieste. A seguire il bilocale con il 25,1% e il quattro locali con il 22,7%.

Il trilocale, quindi, si conferma la tipologia più ricercata come già accaduto sei mesi fa ma avanza il bilocale. Il piccolo taglio, quindi, vede un aumento della concentrazione di richieste a conferma, in parte, del ritorno degli investitori che in genere scelgono questa tipologia.

Se il trilocale prevale a livello italiano è il bilocale la tipologia più ricercata a Milano (47,5%), unica tra le grandi città a fare eccezione per la presenza importante di investitori e single tra gli acquirenti e per essere la città più costosa d’Italia, con un prezzo medio di 4219 € al mq per una tipologia usata e 5036 € al mq per il nuovo. Invece in Romagna si indirizza al bilocale il 18,5% della domanda nella provincia di Forlì-Cesena, il 19,9% in quella di Ravenna e il 21,7% in quella di Rimini. Nel territorio di Forlì-Cesena consistente anche la fetta di chi vuole 4 locali (il 18,1% di chi cerca casa).