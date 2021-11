Dal campo alla tavola, spazi rinnovati per il Mercato di viale Bologna: nuove aziende e il banco del pesce fresco

Oltre 20 aziende agricole del territorio con i loro prodotti locali, genuini e di stagione saranno protagoniste, sabato dalle 8 alle 14, della grande apertura autunnale del Mercato Campagna Amica di Forlì. Negli spazi completamente rinnovati di viale Bologna 75, oltre a nuovi allestimenti, i clienti-consumatori potranno trovare il buon cibo contadino a km zero scoprendo una gamma di prodotti ancora più ampia e ad origine garantita: dal pane da grani antichi alla piadina romagnola, dalla pasta fresca alle farine e poi frutta e verdura di stagione e trasformati da agricoltura sociale, noci, carne e salumi biologici, formaggi, confetture, vini autoctoni, olio extravergine e tanto altro. Tra le novità anche il ricco banco del buon pesce fresco dell’Adriatico venduto direttamente dai pescatori della nostra riviera.

Dopo l’apertura autunnale del 13 novembre, il Mercato, punto d’incontro tra la campagna e la città, sarà aperto ogni venerdì e sabato, sempre con orario 8-14. "Le aziende agricole che animano il Mercato di viale Bologna - spiega il presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, Massimiliano Bernabini - aderiscono alla rete Campagna Amica, il circuito a qualità certificata promosso da Coldiretti al fine di favorire l’acquisto diretto dal produttore, dal campo alla tavola. Sono tutte aziende che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta e che sono ben felici di farsi ambasciatrici della tipicità, dell’origine garantita e certa dei prodotti che propongono ai cittadini consumatori. Fare la spesa al Mercato Campagna Amica di Forlì, conclude, significa in primis sostenere la buona agricoltura del territorio, quella 'green' e circolare, contribuendo a tutelare l’ambiente e il tessuto economico locale, ma anche aiutare le attività che in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria hanno sofferto per via delle misure restrittive legate al Covid".

In uno spazio di 500 metri quadrati, completamente rinnovato, dotato di un ampio parcheggio gratuito e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, i consumatori troveranno dunque il meglio dell’agricoltura provinciale, dall’entroterra alla collina passando per la riviera, ma anche vivere esperienze dirette attraverso laboratori, assaggi guidati dai produttori e giornate a tema per grandi e piccini. Il mercato, infatti, rappresenta da sempre un servizio in più per il quartiere e la città, sia per chi ci vive e per chi ci lavora, un servizio che ora Coldiretti e Campagna Amica rendono ancora più completo e a misura di cittadino. Per informazioni e per restare sempre informato sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048