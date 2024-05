Mercato di Campagna Amica in viale dell'Appennino: continuano le novità

Il Mercato di Campagna Amica di Viale dell'Appennino 16 torna ad annunciare un'aggiunta eccezionale alla sua già ricca offerta di prodotti locali. A partire da sabato 18 Maggio, la rinomata società agricola Martini di Civitella di Romagna (FC) arricchirà i banchi del mercato con la sua succulenta carne direttamente dagli allevamenti di proprietà, rigorosamente biologica. Ogni venerdì e sabato, i visitatori del mercato avranno così l'opportunità di acquistare e scegliere oltre alle carni tradizionali anche quella biologica garantita e di qualità offerta dalla società Martini. Questa nuova offerta contribuirà ulteriormente alla varietà e alla freschezza dei prodotti a chilometro zero disponibili nel Mercato di Campagna Amica.



"Ciccia bio e buona buona" è l'invito caloroso rivolto agli amanti del buon cibo, claim teso a sostenere i produttori locali e a gustare i sapori autentici della tradizione culinaria italiana.E così prosciutti, salami, fettine, macinato scelto e tanto altro saranno presenti da sabato negli appositi banchi riservati alla soc. agr. Martini. Per maggiori informazioni e per ordinare la tua quota di bontà bio, visita il mercato in viale dell’Appennino 16 che è aperto ogni venerdì e sabato mattina dalle 8 alle 13.30.



Continua quindi il trend del mercato all’insegna di uno stile di vita corretto e salutare e del rafforzamento del legame fra la “buona e sana agricoltura” e l’espressione del corretto approccio alla quotidianità alimentare. Massimiliano Bernabini Presidente di Coldiretti Forlì-Cesena conferma: “Stiamo parlando di un mercato che non è una mera vendita di prodotti alimentari, ma rappresenta un luogo privilegiato di socialità e benessere psicofisico. E’ importante per noi trasmettere il concetto di salubrità, km0, made in Italy, di pari passo con la riduzione degli sprechi e l’educazione alimentare”. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597