Mercato immobiliare: a Forlì in rialzo i prezzi delle case, a Cesena aumenta il costo degli affitti

Trend positivo per l’Emilia-Romagna per quel che riguarda i costi del residenziale nel primo semestre del 2021. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it curato dalla nuova business unit Immobiliare Insights specializzata in analisi e dati di mercato, i prezzi richiesti per gli immobili residenziali in vendita si sono attestati a 1.964 euro al metro quadro, con un rialzo dell’1,2% rispetto al semestre precedente. Bene anche il mercato delle locazioni che segna un +1,9%.

Tra i capoluoghi, Forlì segna un +3,1% rispetto al semestre precedente, il prezzo medio al metro quadrato è 1.578 euro. Per quanto riguarda Cesena l'incremento dei prezzi è +0,6%, il prezzo medio al metro quadrato è 1.959 euro. Registrano poi una crescita superiore al 2% Piacenza e Reggio Emilia (+2,8% e +2%, rispettivamente). Segno positivo anche per Parma al +1,7%. In negativo, invece, Ferrara, al -1,4%, e Rimini, -0,9%. Con un prezzo medio al metro quadro superiore ai 3.000 euro Bologna – che acquista lo 0,3% - si conferma la città più cara (3.049 euro/mq). Seguono Rimini e Modena, ambedue oltre i 2.000 euro/mq (2.485 euro/mq e 2.176 euro/mq, rispettivamente). Per quanto riguarda la provincia si distinguono quelle di Rimini e Ravenna, dove i prezzi al metro quadro si attestano sui 2.795 e 2.442 euro/mq rispettivamente. La più economica della regione è Ferrara, dove servono di media 1.420 euro/mq per acquistare casa.

Le locazioni

Il costo medio delle locazioni a livello regionale sale a 10,8 euro al metro quadro, con un incremento dell’1,9% rispetto al periodo luglio-dicembre 2020. Per quanto riguarda i comuni, c’è stato un deciso incremento nei canoni per Cesena (8,9 euro al metro quadrato il prezzo medio), Piacenza e Rimini, che crescono del 6%, 5,1% e 2,9% rispettivamente. Registra, invece, oscillazioni negative nel prezzo degli affitti Forlì, 8,1 euro al metro quadrato il prezzo medio (-1,2%,). Ma è in provincia che si sono registrate le oscillazioni più significative – in positivo - nei prezzi delle locazioni: +15,7% a Ferrara, +13,2% a Ravenna e +12% a Rimini. Per chi è alla ricerca di una abitazione in affitto la città più cara – anche in questo caso – è Bologna, dove servono di media 13,4 euro/mq. Tuttavia, i prezzi di affitto più elevati si riscontrano nelle province di Rimini (14 euro/mq) e Ravenna (13,7 euro/mq). La più economica, nuovamente, Ferrara: 8 euro/mq.