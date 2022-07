Il mercato dell'immobile, prevale la soluzione indipendente: l'identikit dell'acquirente forlivese

Quasi un terzo degli abitanti forlivesi, che nell'ultimo anno ha potuto acquistare una casa, ha scelto una soluzione indipendente o semindipendente. E' quanto emerge da un'indagine dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato le compravendite realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Emilia Romagna nel 2021. Il motivo predominante della compravendita è l’acquisto dell’abitazione principale, in particolare Ferrara, Reggio Emilia e Modena dove si arriva anche all’85%, mentre a Forlì arriva al 76,4%. Ravenna spicca per l’alta percentuale di acquisti per investimento che si attesta al 46,2%, seguita da Bologna (28,9%) e da Rimini (28,7%). Anche i capoluoghi, così come riscontrato a livello regionale, evidenziano un aumento delle percentuali di acquisto per investimento. Per quanto riguarda il motivo della vendita Forlì con il 51,9% è tra le città con le percentuali più alte di vendite per migliorare la qualità abitativa e per acquistare, quindi, una soluzione migliorativa.

A Modena ben il 56,0% delle compravendite è stato realizzato da persone con un’età compresa tra 18 e 34 anni, si tratta della fascia di età più attiva in molti capoluoghi emiliani, eccezion fatta per Ravenna, Forlì e Parma dove prevalgono fasce di età più avanzate. In particolare nella città mercuriale ha scelto di acquistare una casa il 29,5% tra i 18 e 34 anni, il 36,1% tra i 35 ed i 44 anni e il 29,5% tra i 45 ed i 54 anni. Il 53,6% è rappresentato da coppie senza figli. Bologna è la città con la più alta percentuale di acquirenti single (49,3%), seguita da Ferrara (43,8%). Per quanto riguarda le tipologie compravendute in tutti i capoluoghi prevale il trilocale, da segnalare a Forlì un’alta percentuale di acquisti di soluzioni indipendenti e semindipendenti (31,9%). Il 37,5% opta invece per un trilocale.

In Emilia Romagna

L’81,8% delle compravendite ha riguardato l’abitazione principale, l’11,7% gli acquisti per investimento e nel 6,5% dei casi si è trattato di acquisti di case vacanza. Per quanto riguarda i proprietari nel 47,5% dei casi hanno venduto per migliorare la qualità abitativa, nel 42,9% dei casi per reperire liquidità e nel 9,6% dei casi per trasferirsi in un altro quartiere oppure in un’altra città. In Emilia Romagna il 68,3% degli acquirenti sono coppie e famiglie, mentre nel 31,7% dei casi si tratta di single. Nel 32,2% dei casi ad acquistare sono persone con un’età compresa tra 18 e 34 anni, seguiti da acquirenti con un’età compresa tra 35 e 44 anni che compongono il 27,2% delle compravendite.

La tipologia più compravenduta in Emilia Romagna è il trilocale con il 38,5% delle scelte, seguito dalle soluzioni indipendenti e semindipendenti che compongono ben il 24,3% degli acquisti. Rispetto al 2019 ed al 2020 in regione si registra un leggero aumento della percentuale di acquisti per investimento che passa dal 10% all’attuale 11,7%, l’emergenza sanitaria quindi non ha determinato criticità su questo tipo di compravendite. Tra chi vende aumenta lievemente la percentuale di chi lo fa per migliorare la qualità abitativa, si passa infatti dal 46,7% del 2019 all’attuale 47,5%. Rispetto al 2019 aumenta inoltre la percentuale di acquisti da parte di giovani con un’età compresa tra i 18 e 34 anni.