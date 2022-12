L'arte delle baby cars, quando innovare "è un gioco da ragazzi": la storica azienda celebra 50 anni

Per loro il gioco è sempre stato una cosa seria, talmente seria da farlo diventare il loro principale business. Così nel 1972 iniziarono a costruire baby cars, piccoli gioielli di manifattura per circuiti e parchi divertimento, fondando l'azienda "Sela Group". Ora gestita interamente da Fulvio De Carlo, figlio di Donato, l’azienda si trova in via Masetti a Forlì ed è a tutti gli effetti un esempio di artigianato tecnologico che esporta prodotti italiani in tutto il mondo, dai Paesi Arabi al Centro America, dal Sud Est asiatico all'Europa. Si è svolta tra venerdì e sabato scorso la celebrazione dell’anniversario d’oro dei primi 50anni di Sela Group, anche alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, del vicesindaco Daniele Mezzacapo e del responsabile Cna Forlì-Cesena - Area Forlì Città, Marco Lucchi. La celebrazione di un’impresa che ha saputo rinnovarsi, pur continuando a rimanere leader mondiale nel proprio settore.

Ma qual è la storia di Sela Group e della famiglia De Carlo? “Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano”. Alla famosa frase di Antoine De Saint-Exupery, autore del celeberrimo libro Il piccolo principe, fanno eccezione Donato e Gerardo De Carlo, fondatori nel 1972 a Forlì di Sela, oggi Sela Group S.r.l., azienda produttrice di baby cars e giochi per parchi divertimento leader del settore nel made in Italy. Dal 2019 a reggere il timone di un’impresa che per mezzo secolo ha saputo innovare su più fronti è Fulvio De Carlo, figlio di Donato, che con passione e determinazione sta portando a termine un importante rinnovamento generazionale, restando fedele ai punti di forza che hanno sempre caratterizzato la crescita aziendale. Nel corso degli anni Sela Cars è diventata Sela Group e ha continuato ad innovare e ad innovarsi nell’ambito delle attrazioni per parchi giochi. Allo stesso tempo le si è affiancato anche il marchio Camper WC Wash, specializzato nelle infrastrutture del settore area sosta camper, altro ambito in cui la capacità innovativa è fondamentale. Oggi le due aziende contano complessivamente su un team di ventitre persone.

“Mio padre e suo cugino Gerardo – racconta Fulvio De Carlo – sono stati veri e propri pionieri di questo sistema di divertimento, decidendo di entrare in un settore ancora inesplorato quale era quello delle baby cars a batteria. La loro piccola bottega artigianale fu fin da subito una fucina di idee e nuovi progetti capaci di regalare grandi emozioni ai bambini. Da allora fino ad oggi l’azienda è cresciuta tantissimo, occupandosi direttamente di progettazione, produzione e commercializzazione in Italia e all’estero e continuando a investire su tecnologie sempre più avanzate”.

Non a caso, uno dei passaggi fondamentali della crescita aziendale avviene tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila, quando sul fronte dell’export Sela Cars fa passi da gigante iniziando a partecipare a grandi fiere internazionali e a trovare nuovi clienti in ogni parte del globo, dall’Europa agli Stati Uniti, passando da Cina ed Emirati Arabi. Oggi il 70% del fatturato arriva dal mercato internazionale, che contribuisce per il 50% degli incassi anche per quanto riguarda l’attività di Sela Cars e del suo marchio Camper Wc Wash.

Tra i prodotti simbolo dell’innovazione del gruppo, accanto all’evergreen baby car, ci sono i bumper boats, “barche paraurti” che navigano in vasche, piscine o laghi. Mentre negli ultimi dieci anni hanno preso piede le bumper cars alimentate completamente con batterie elettriche. Grazie a un robustissimo gommone, questi veicoli per bambini rappresentano la nuova frontiera della concezione di autoscontro, perché permettono di scontrarsi con la massima sicurezza. “L’attenzione alla sicurezza – sottolinea De Carlo – è sempre stata e continuerà a essere anche in futuro ai massimi livelli: ai nostri clienti garantiamo prodotti sicuri e, al tempo stesso, facili da aggiustare e manutentare. Inoltre, abbiamo un reparto interno completamente dedicato alle riparazioni e alla rigenerazione di vecchie macchinine. La fase del post vendita per noi è molto importante”.

La pandemia prima e il rincaro dei costi di energia e materie prime poi hanno rappresentato due ostacoli impegnativi per l’azienda. “Nel 2020 e 2021 – spiega De Carlo – il fatturato è calato a causa dello stop alla produzione in mesi per noi cruciali e al rinvio del rinnovamento delle attrezzature deciso da molti parchi, nostri clienti. Dopo questi tre anni di crisi è diventato più difficile progettare a lungo termine. Quello che si può fare è progettare a medio termine e cercare di avere sempre un bel paracadute alle spalle. Tuttavia, grazie agli incentivi per l’Industria 4.0 stiamo introducendo nuove attrezzature nel processo produttivo e, come ogni anno, stiamo sviluppando prodotti innovativi da lanciare sul mercato. Quest’anno la situazione si è parzialmente ripresa, ma l’effetto di inflazione e impennata energetica rendono comunque difficile poter fare previsioni a lungo termine. Anche se le recenti fiere, ultima quella di Orlando in Florida, ci hanno però dato nuovi elementi di fiducia”. Insomma, un fiore all’occhiello di Forlì, che porta il saper fare imprenditoriale del nostro territorio, in tutte le vetrine mondiali del divertimento.

