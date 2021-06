Micro e piccole imprese, segnali positivi per il manifatturiero: l'analisi di Confartigianato

Il monitoraggio dell’ufficio studi di Confartigianato sulle micro e piccole imprese vede alcuni segnali congiunturali positivi per il manifatturiero. In crescita anche l’indice di fiducia delle imprese del settore che passa da 106 di aprile 2021 a 110,2 di maggio registrando il quarto aumento congiunturale consecutivo. L’indicatore della produzione manifatturiera segna, nel primo trimestre 2021, una crescita dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, in linea con il recupero (+1%) dell’Unione europea, registrando la migliore performance tra i maggiori paesi dell’Unione europea: Germania e Francia segnano un calo dello 0,2% e la Spagna subisce una flessione dell’1,2%.

La dinamica settoriale della produzione in Italia mostra crescite sostenute per abbigliamento (+6,3%), gioielleria e occhialeria e affini (+5,2%), apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+3,5%), computer, prodotti elettronici e ottici, apparecchiature elettromedicali, apparecchiature di misurazione e orologi (+3,2%) e metallurgia (+2,7%). Segno più anche per mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (+2,8%), questi ultimi in forte difficoltà. Flessione anche per tessile (-3%), pelle (-2,5%), riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (-2,3%) e mobili (-0,9%).

"Nonostante il recente miglioramento, il manifatturiero non ha ancora completato il recupero - sono le parole del segretario di Confartigianato di Forlì, Marco Valenti -. Nel primo trimestre 2021 la produzione rimane, infatti, inferiore del 2% rispetto al quarto trimestre 2019, precedente allo scoppio della crisi Covid-19. In parallelo ai segnali positivi, aumentano i timori sull’aumento dei prezzi conseguente all’escalation dei costi di acquisto delle materie prime, con effetti marcati di maggiori costi per le piccole imprese". Conclude il segretario forlivese: "A a maggio il saldo delle attese sui prezzi è salito al massimo dall’inizio della serie storica, superando i precedenti picchi del 2011 e del 2008. Il timore è che la crescita dei costi delle materie prime possa bloccare la ripresa appena avviata".