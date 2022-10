Migliorato il dato pre-covid: la società forlivese del turismo chiude l'estate con un fatturato di oltre 80 milioni

Club del Sole, la società forlivese specializzata nelle vacanze all’aria aperta al mare, chiude l'estate 2022 in crescita rispetto al periodo pre-pandemia, con un fatturato che si attesta oltre gli 80 milioni di euro, il 51% in più rispetto al 2019. Sono stati oltre 3 milioni gli ospiti che hanno alloggiato nei 20 villaggi firmati Club del Sole presenti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e Lago di Garda.

Le strutture offrono una capacità ricettiva di oltre 8.500 unità abitative, tra lodge di design, appartamenti, bungalow e Discovery, gli esclusivi luxury caravan. In questa cornice sono sempre in crescita i turisti italiani che scoprono e scelgono le vacanze all’aria aperta, rappresentando il 62% della clientela totale 2022. Segnale positivo dal mercato internazionale: nell’estate 2022 sono tornati numerosi nei villaggi Club del Sole i turisti stranieri, ben il 38% del totale. I mercati Dach sono stati quelli maggiormente presenti, con tedeschi, austriaci e svizzeri che insieme hanno formato il 68% di questo segmento, oltre ad arrivi da Est e Nord Europa e Francia. Si stima che nel 2023 la presenza internazionale raggiungerà quota 45%.

"Il 2022 è stato per noi un anno chiave, che ci ha confermato che siamo sulla strada giusta e che la vacanza Club del Sole è la vacanza del futuro – ha affermato Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole. In un’ottica di un continuo potenziamento dell’offerta, abbiamo operato rilevanti investimenti che hanno coinvolto diverse strutture del Gruppo. Dall’attenta e significativa ristrutturazione del Pini Beach Village a Punta Marina, che lo ha reso un esclusivo Beach Village, ai primi interventi di riqualificazione del Rimini Family Camping Village, con la recente inaugurazione del nuovo parco acquatico, e del Romagna Family Village, interessato da importanti ristrutturazioni nella struttura e servizi. La vacanza Club del Sole deve rappresentare “la vita, come dovrebbe essere sempre”: questa è la promessa che facciamo ai nostri ospiti e che ci guida in tutti i progetti realizzati e in fase di completamento".

"Per il 2023 abbiamo in cantiere diversi progetti, con l’obiettivo di potenziare offerta e servizi: dal completare la seconda fase dei lavori delle strutture Romagna Family Village e Rimini Family Camping Village, a lanciare il Pini Beach Village - ha commentato Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole. Un’azienda come la nostra non può e non vuole vivere di soli cantieri nei villaggi: ci sono importanti progetti in fase di realizzazione anche presso la sede centrale dedicati all’innovazione tecnologica, alla Marketing Automation, alla crescita manageriale del capitale umano".

“Stiamo osservando con interesse alcune possibilità di sviluppo in Trentino-Alto Adige - ha concluso Giondi -: da un lato aprire in montagna ci permetterebbe di avere strutture aperte 10-11 mesi all’anno, dall’altro pensiamo che il Trentino sarebbe una destinazione perfettamente in linea con la nostra visione di sviluppo del prodotto. Abbiamo, infatti, un obiettivo preciso in testa: unire il contatto con la natura e il comfort e farne uno stile di vita”.