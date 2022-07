Migliore direzione legale dell'anno: prestigioso riconoscimento per Unieuro

La direzione legale di Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si è aggiudicata il premio come migliore direzione legale 2022 nella categoria Tecnologia ai “TopLegal Corporate Counsel & Finance Awards 2022”, istituiti come prestigiosi riconoscimenti per le aziende che si distinguono per il contributo concreto al successo dell’impresa.

Anche quest’anno oltre 100 i partecipanti tra aziende, banche e fondi d’investimento intervenuti agli awards, che hanno concorso alla selezione di una rosa di finalisti valutati da una commissione tecnica composta da autorevoli figure del mondo imprenditoriale e

finanziario italiano. La squadra legale di Unieuro è stata premiata durante la serata di giovedì scorso per come “ha gestito il passaggio a società quotata, affrontando numerose tematiche giuridiche e supportando la crescita con il raddoppio del fatturato nel giro di cinque anni. In particolare, ha coadiuvato le funzioni di business nell'implementazione della trasformazione digitale del Gruppo”.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, che premia il forte e continuativo impegno del nostro team nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi aziendali in un settore estremamente competitivo e con sempre maggiore attenzione alla compliance e ai temi di governo societario di una società quotata ad azionariato estremamente diffuso, tanto da potersi definire public", afferma Filippo Fonzi, legal director di Unieuro.