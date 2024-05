Mobile imbottito, i sindacati: "Applicare i contratti è modello di legalità e sicurezza del lavoro"

"Continueremo a ricercare legalità e dignità dei lavoratori, avvalendoci anche di segnalazioni e denunciando le situazioni sospette". Giuseppe Meglio (Feneal Uil), Roberto Casanova (Filca Cisl) e Antonella Arfelli (Fillea Cgil) commentano così l'operazione della Guardia di Finanza contro il "lavoro nero" nelle aziende della provincia. "Grazie al buon lavoro effettuato dalle Fiamme Gialle che ci consente di rafforzare le nostre convinzioni sulla complessità del settore mobile imbottito e dell’intero indotto di aziende e micro aziende terziste che vi operano".

"La produzione di divani è estremamente rilevante sul piano economico e sociale della nostra Provincia", viene rimarcato, aggiungendo che ci sono "aziende che non applicano i contratti nazionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, diversi o difformi per le dimensioni e caratteristiche aziendali e con utilizzo di manodopera assunta, utilizzando le più diverse tipologie di forme di precariato, da noi più volte contestate - proseguono -. Si tratta di usi che, al limite della legalità, provocano dumping verso le imprese più virtuose, e puntano alla riduzione dei diritti dei lavoratori impiegati".

"Come organizzazioni sindacati a tutti i livelli, abbiamo da sempre chiesto alle associazioni datoriali, modelli che esportino la qualità del lavoro, partendo dall’applicazione dei contratti di settore come elemento indispensabile alla limitazione delle attività da esternalizzare, come elemento di legalità e sicurezza del lavoro, all’utilizzo in via prioritaria di rapporti di lavoro a tempo indeterminato come riconoscimento del valore del lavoro svolto, quale diritto di “cittadinanza” - concludono i sindacalisti -. Continueremo a diffondere e difendere i nostri principi e a ricercare legalità e dignità dei lavoratori quali elementi principe, avvalendoci anche di segnalazioni e denunciando le situazioni sospette".