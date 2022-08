Logistica, dipendenti e Cgil in corteo in Piazza Saffi: "Futuro sempre più incerto, anche Comune e Unieuro in campo"

Continua il presidio dei lavoratori di Fenix, azienda che si occupa di logistica e consegne. "Martedì i lavoratori hanno ricevuto una lettera da parte del committente Unieuro e il loro futuro si fa sempre più incerto", annuncia il segretario generale della Filt Cgil, Luigi Montesano. E la Cgil a ripercorrere le tappe che hanno portato alla mobilitazione dei dipendenti dell'azienda: "Qualche giorno fa Fenix ha comunicato l'abbandono della sede di Forlì e Unieuro ha affidato le consegne ad altre due ditte, lasciando 30 lavoratori Fenix del magazzino di Forlì e Jesi (Ancona) nell'incertezza: nessuno ha parlato con loro della possibilità di essere integrati nelle aziende di trasporto e logistica che a partire da settembre collaboreranno col committente".

Martedì mattina lavoratori e sindacalisti della Cgil si sono recati in corteo sotto il Comune di Forlì e alla sede Unieuro per chiedere risposte. "La Cgi di Forlì ha chiesto più volte alle istituzioni di intervenire per garantire quanto enunciato nel Patto per il Lavoro e per Clima, e non lasciare i lavoratori soli e stremati", afferma Montesano insieme al segretario generale del sindacato, Maria Giorgini. Entrambi hanno incontrato il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l'assessore con delega alle Politiche per l'Impresa Paola Casara: "L'amministrazione si è impegnata a discutere della situazione e cercare una soluzione che garantisca dignità e tutele per i dipendenti Fenix Srl, aprendo un dialogo anche con la Regione, il committente Unieuro, e le due ditte che subentreranno nell'appalto - rendono noto i sindacalisti -. Il Comune ha dato disponibilità alla presa in carico da parte dei servizi sociali delle emergenze economiche e abitative dei lavoratori coinvolti nella vertenza".

Il corteo si è spostato davanti ad Unieuro dove una delegazione di lavoratori e sindacalisti della Cgil ha parlato con il committente, il quale si è reso disponibile ad un tavolo per trovare soluzioni. "La priorità è la continuità lavorativa e nell'incontro di martedì mattina anche Unieuro ha dichiarato che si impegnerà per questo", si sofferma Montesano. "Non possiamo accettare che le uniche possibilità di futuro per questi lavoratori siano il trasferimento a Roma in poche giorni, senza nemmeno il tempo di organizzarsi con casa e famiglia, oppure la mobilità - aggiunge Giorgini -. Aziende e istituzioni devono ricordarsi che il lavoro è un diritto che non può essere calpestato e liquidato con una lettera. Fenix ha dimostrato poca affidabilità in questi mesi. La Cgil di Forlì e la Filt Cgil Forlì Cesena farà tutto il possibile per cercare una soluzione che tuteli i lavoratori ma ognuno, istituzioni e aziende, dovrà fare la sua parte". Per giovedì è convocato un incontro in Prefettura con le istituzioni preposte, una delegazione di lavoratori, Cgil di Forlì, Unieuro, Fenix e le due aziende che subentreranno nell'appalto.