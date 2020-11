Montagna, "Strutture per servizi pubblici": il Gal L'Altra Romagna illustra il bando da oltre 800mila euro

Nella rubrica televisiva di approfondimento Spazio Economia “Recupero del territorio”, il Gal L’Altra Romagna, rappresentato dal presidente Bruno Biserni e dal direttore Mauro Pazzaglia, approfondisce i contenuti del bando 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” – 2° edizione, destinato agli enti pubblici dell’Appennino romagnolo, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Il bando stanzia 861.115,00 euro di risorse, che si sommano agli oltre 1,9 milioni di euro erogati nella prima edizione del bando, pubblicato tra fine 2017 ed inizio 2018.

I beneficiari del finanziamento sono i Comuni-Enti pubblici (singoli ed associati), compresi nell'area di competenza del Gal L'Altra Romagna all'interno delle Provincia di Forlì-Cesena e Ravenna nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 2014-2020. L'obiettivo del bando è contribuire allo sviluppo socio economico locale supportando innovazioni di prodotto, servizio, processo, metodo, sociali, anche attraverso l'ammodernamento del patrimonio immobiliare locale attraverso cui sostenere la creazione, miglioramento e qualificazione di servizi (pubblici, sociali e culturali) e l'occupazione. Il bando prevede interventi volti alla ristrutturazione, recupero e ampliamento ed alla valorizzazione di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica ed architettonica, da destinare a servizi pubblici o attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche, al fine di rendere un territorio maggiormente attraente per la popolazione e per i turisti. Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 100% della spesa ammissibile, quest' ultima rientrante in determinati categorie di massimali. Il bando è consultabile su sito www.altraromagna.it e rimarrà pubblicato fino al 31 marzo, data entro la quale dovranno pervenire le domande.

"Con questa seconda edizione del bando, che succede a quella già pubblicata tra fine 2017 ed inizio 2018, - dichiara il Biserni - rinnoviamo il nostro impegno a favore delle attività degli enti pubblici del nostro Appennino. Questo bando contribuisce all'attivazione e alla realizzazione di nuove attività sociali, culturali, ricreative, educative, e in generale nel supportare con i nostri mezzi il servizio pubblico, sempre più spesso correlato all'esigenza di avere spazi idonei, edifici sicuri e confortevoli per rendere maggiormente attrattivo il proprio territorio".

"L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, è anche emergenza economica e sociale; siamo fiduciosi - conclude il presidente- che con questo bando, si possa davvero contribuire a sostenere concretamente la popolazione e gli stakeholder dell'Appennino romagnolo, grazie alla capacità strategica e progettuale degli enti pubblici territoriali" La rubrica anticipa anche i contenuti del talk show dal medesimo titolo "Recupero del territorio" del 3 dicembre, che vedrà protagonisti, oltre al presidente Biserni e al direttore Pazzaglia, alcuni importanti amministratori pubblici locali. La rubrica di approfondimento Spazio Economia "Recupero del territorio", condotta da Pier Giorgio Valbonetti, andrà in onda sui canali di Teleromagna sabato alle 14,30 sul canale 11, alle 18,30 sul canale 14, domenica alle 9,00 sul canale 14 e alle 20,30 sul canale 11 e mercoledì 2 dicembre alle 22 sul canale 11.