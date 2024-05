Monza calcio, stop alle trattative tra la forlivese Orienta Partners e Fininvest

Fininvest e Orienta Capital Partners hanno deciso di sospendere per il momento le riflessioni su una possibile apertura del capitale dell'AC Monza. Lo annuncia l'Ansa citando "fonti vicine al dossier", che precisano anche come la decisione sia stata presa "dopo alcuni mesi di dialogo trasparente e costruttivo". Sempre secondo le fonti, prosegue l'agenzia di stampa, le parti avrebbero anche convenuto di "mantenere aperti i canali di contatto per eventuali nuove interlocuzioni sul medesimo dossier in futuro". La famiglia Berlusconi resta comunque interessata a possibili nuovi investitori nella società che ha già acquisito la matematica salvezza in serie A.

Era il 14 marzo quando a Gazzetta dello Sport annunciava la trattativa tra il Monza e il fondo di investimento forlivese Orienta Capital Partners, con la cordata capeggiata da Augusto Balestra, già protagonista di 24 investimenti dal 2017, tra cui diversi anche a livello locale (per esempio l'aeroporto Ridolfi). Il forlivese Augusto Balestra, 56 anni, proveniente dalla nautica, ma anche ex arbitro di calcio, insieme ad altri 4 soci, è il fondatore di Orienta Partners, società specializzata in investimenti in piccole e medie imprese italiane, con sedi a Forlì e Milano. L'imprenditore ha ricoperto ruoli apicali nel Cesena Calcio e negli ultimi tempi sarebbe stato visto più volte allo stadio brianzolo.