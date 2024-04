"Basta stragi sul lavoro", Cgil e Uil manifestano in piazza: si fermano molte attività produttive

"Adesso basta, il lavoro merita rispetto". Lo sciopero generale nazionale promosso da Cgil e Uil, esteso a 8 ore dopo la terribile strage avvenuta alla diga di Suviana, ha fermato importanti realtà produttive anche nella provincia di Forlì-Cesena e registra punte di adesioni allo sciopero anche tra il 90 e il 100%. I sindacati ufficializzano alcuni dati: "90% Bonfiglioli, 97% Sacim, 80% Marcegaglia, 85% Celli, 80% Mase Generators, 60% Ferretti, 65% Trevi, 80% Infia, 50% Enel, 67% Formula Servizi – Appalto Ospedale, 49% Dussman, 60% Avicoop (Amadori), 50% Orogel, 50% Cafar, 40% Start Romagna, 100% Fustelpack, 95% Ipack, e 60% Smurfit Kappa".

La manifestazione si è svolta in Piazza Morgagni, davanti alla sede della Provincia. "Il segnale che il mondo del lavoro ha dato anche oggi, dopo le già importanti mobilitazioni degli ultimi mesi, esprime in modo netto la necessità di un cambio radicale del modello di fare impresa in questo paese - affermano Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil di Forlì-Cesena, Enrico Imolesi, segretario generale della Uil di Forlì, e Paolo Manzelli, segretario generale della Uil Cesena -. Non possiamo più permettere e permetterci stragi sui luoghi di lavoro, una mancanza quasi totale di risposte da parte del Governo in un contesto dove sfruttamento, precarietà, bassi salari e ricattabilità sono in molti ambiti lavorativi un dato di fatto".

"La deregolamentazione degli appalti con l’introduzione dei sub appalti a cascata ci ha già mostrato la faccia peggiore di una società basata sul profitto a scapito della vita delle persone. Brandizzo, cantiere Esselunga e in ultimo la centrale elettrica di Suviana sono le punte apicali di una strage quotidiana che non avrà fine fintanto che non saranno date risposte complessive a tutte le richieste che il sindacato sta facendo", concludono Giorgini, Imolesi e Manzelli.

"La nostra lotta proseguirà a partire dalla manifestazione del 20 aprile a Roma nella quale nuovamente porteremo in piazza le richieste del mondo del lavoro: investire su un sistema pubblico che garantisca la salute dei cittadini e delle cittadine nei luoghi di lavoro e nel territorio, il diritto alla cura e alla sanità pubblica, un fisco equo e la tutela dei salari", concludono i sindacati.