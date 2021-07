Nasce la piattaforma informatica che monitora assembramenti e distanziamenti sul posto di lavoro

Si chiama Spaceye ed è la nuova piattaforma digitale per la gestione del lavoro aziendale elaborata dal Gruppo Vem di Forlì. Realizzata con l’obiettivo di rendere smart l’ambiente di lavoro, la paittaforma si è adattata ai tempi di pandemia che corrono. Lo spazio e le modalità di lavoro nel panorama odierno sono cambiati e la pandemia ha accelerato un trend che secondo il punto di vista dell’osservatorio VEM sistemi era già iniziato: un aumento della flessibilità del lavoro, meno legato a luoghi e tempi prefissati, più orientato al digitale e agli obiettivi.

Le aziende oggi devono tenere conto di questi cambiamenti nel loro modo di organizzarsi e devono utilizzare strumenti nuovi. Tra questi la Vem ha inserito il monitoraggio negli ambienti di lavoro per raccogliere informazioni su come gli spazi vengono utilizzati. Il modulo Monitoring della nuova piattaforma è in grado, infatti, di raccogliere informazioni da sorgenti varie come videosensori o videocamere presenti su stazioni di telepresenza, dalle quali, sfruttando algoritmi di video-analisi e correlazione dati, riesce determinare per in un certo ambiente alcuni parametri chiave, tra cui il flusso di persone da un’area all’altra, il numero di persone presenti, gli accessi per evitare assembramenti, ma anche controllare distanze interpersonali.