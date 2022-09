Nautica, Ferretti continua il matrimonio con Rolls-Royce: "Motori ibridi e bio per affrontare insieme le sfide ambientali"

Ferretti Group continuerà a utilizzare i motori e i sistemi di propulsione mtu di Rolls-Royce per alimentare i suoi yacht. Da parecchi anni i motori e i sistemi di propulsione mtu di Rolls-Royce vengono adottati da Ferretti Group, in particolare nei modelli di maggiori dimensioni. L'erogazione di potenza, l'affidabilità e l'efficienza dei consumi gli hanno fatto guadagnare un posto fisso nelle sale macchine degli yacht del Gruppo. "Il rinnovo di questo accordo quadro da parte di Ferretti è un enorme voto di fiducia nei nostri confronti e nei confronti dei nostri prodotti mtu in un mercato difficile e in un ambiente tecnologico impegnativo", afferma Andreas Schell, Ceo di Rolls-Royce Power Systems.

"Lavorando insieme, affronteremo anche le sfide climatiche e ambientali che ci attendono", assicura Denise Kurtulus, vicepresidente di Global Marine presso la divisione Power Systems di Rolls-Royce. Nel prossimo futuro, il motore a combustione interna sarà la fonte di energia preferita per le applicazioni - compresi gli yacht - che richiedono le massime prestazioni da un gruppo motore compatto, e avrà un ruolo importante nel passaggio a un mondo di navigazione sostenibile. Nel 2024, ad esempio, è prevista la costruzione di uno yacht di Ferretti Group con un sistema di propulsione ibrida mtu. Inoltre, nel 2023 i motori mtu delle Serie 2000 e 4000 saranno omologati per funzionare con carburanti sintetici sostenibili conformi allo standard En15940. Questi includono carburanti come l'Hvo (olio vegetale idrotrattato) e l'e-diesel.

"Sono estremamente felice di annunciare il rinnovo dell'accordo con Rolls-Royce per le componenti e soluzioni mtu. La durata quinquennale è fondamentale, perché offre la garanzia di forniture sempre disponibili e prezzi al riparo dagli sbalzi del mercato - dichiara Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group - Questo accordo incrementa anche ulteriormente l'efficienza della nostra supply chain, con vantaggi evidenti per noi e per i nostri clienti". In futuro Rolls-Royce fornirà più delle sue mtu Serie 2000 e 4000 al Gruppo Ferretti. A partire dal 2024, Ferretti doterà anche gli yacht più piccoli di sistemi completi di ponti mtu NautiQ, sviluppati insieme allo specialista di ponti Team Italia, con cui Rolls-Royce ha concordato una stretta collaborazione.