Nautica, Ferretti Group al Dubai International Boat Show con un trio di première

Ferretti Group si presenta al Dubai International Boat Show 2023 con tre Middle East première: Riva 88’ Folgore, sportfly moderno dalle linee sofisticate e audaci, Pershing 5X, la prima delle creazioni della "X Generation” e Ferretti Yachts 780, il flybridge dal design aerodinamico. Il Dubai International Boat Show, inaugurato per la prima volta oltre vent'anni fa, è uno degli eventi nautici più importanti della regione, grazie all’esclusiva vetrina dedicata ai superyacht di lusso e alle più belle imbarcazioni da diporto provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2023 si svolge al porto di Dubai, destinato a diventare il più grande porto turistico della regione; lungo il molo compratori, venditori e appassionati di nautica avranno la possibilità di vedere tutte le ultime novità del mercato. Per l’occasione, Ferretti Group ha scelto di presentare una flotta di 6 esclusivi modelli: oltre alle tre première saranno infatti in mostra anche Pershing 8X, Ferretti Yachts 670 e Riva Corsaro 100.