Nautica, Ferretti Group conquista Cannes: poker di premi ai World Yachts Trophies 2021

Poker di premi per Ferretti Group ai World Yachts Trophies 2021, importante appuntamento della stagione nautica organizzato dalla Sg Publications. L’evento si è svolto a Cannes, sabato alla presenza di ospiti e addetti ai lavori. Quattro i riconoscimenti per l'azienda nautica con base a Forlì, che hanno premiato la perfezione stilistica e progettuale dei nuovi prestigiosi modelli presentati al Cannes Yachting Festival 2021. L’inconfondibile stile Made in Italy e le tante novità di design e tecnologia hanno portato ad un'importante vittoria le barche del Gruppo.

Questi gli Award:Ferretti Yachts 1000 e Custom Line Navetta 30: Best Layout Trophy, entrambi nella categoria 64 – 80 piedi (19.50-24 m); Pershing 6X: Best Exterior Design Trophy, categoria 45 – 64 piedi (13,70-19,50 metri); e Wally WHY200: Best Avant-Garde Trophy, categoria 80 –98 piedi (24-30 metri). "Questo successo riconferma la leadership del Gruppo, che ha saputo mantenere la propria visione e riceve ora i premi più ambiti del settore, a conferma di un primato di estetica e innovazione ormai acclarato - spiegano dall'azienda -. Sull’onda dei risultati da record del primo semestre, la crescita di Ferretti Group continua con tante importanti novità che saranno annunciate nel corso dei prossimi mesi".