Nautica, Ferretti guarda al mercato americano: anche due première al 'Discover Boating Miami International Boat Show'

Ferretti Group inaugura il nuovo anno alla grande portando una flotta di 12 yacht al Discover Boating Miami International Boat Show, l’inedita kermesse nata dalla sinergia tra le due storiche manifestazioni: il Miami International Boat Show e il Miami Yacht Show. L’evento, che si terrà dal 16 al 20 febbraio nella cornice glamour di Miami Beach, sarà anche il palcoscenico per le American première del Riva 68’ Diable e Ferretti Yachts 500.

Quest’ultimo, interprete della filosofia di brand ‘Just Like Home’, sfilerà al fianco di alcuni dei modelli di maggior successo di Ferretti Group, simbolo dello stile Made in Italy: Ferretti Yachts 550, Ferretti Yachts 670 e Ferretti Yachts 720; Aquariva, Dolceriva e 110’ Dolcevita per il brand Riva, che celebra quest’anno il suo 180° anniversario; Pershing 7X, Pershing 8X e Pershing 9X della gamma X Generation; e wallytender48X, la versione con motori fuoribordo dell’innovativo tender firmato Wally. La flotta sarà esposta presso il One Herald in un sensazionale stand, progettato per l’occasione, che presenta un concept innovativo: un’elegante spazio sembra infatti galleggiare sull’oceano, abbracciando le barche e accogliendo, nel massimo del comfort, professionisti del mondo nautico e appassionati armatori.

Ferretti Group sarà affiancato per l’occasione da luxury partner d’eccellenza: Jaguar Land Rover, esclusivo partner automotive; Cipriani fornirà il catering per ospiti e clienti; la cantina italiana La Scolca offrirà un’eccellente selezione di vini; Cincoro Tequila proporrà un tasting dei suoi distillati premium; Pommery servirà i suoi prestigiosi champagne; Seabob esporrà i suoi modelli di intrattenimento e velocità in acqua in edizione limitata; Poltrona Frau e StudioKaza, creatori degli arredi ufficiali per il salone; Dolce & Gabbana, stylist delle divise ufficiali dello staff; Slam che fornirà le divise degli equipaggi Ferretti Group e Ambious, azienda che con la linea Virus Killer" offre una gamma completa di purificatori d'aria.