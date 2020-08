Nautica, Ferretti sempre più leader in Asia Pacific: primato di vendite per un volume di 70 milioni di euro

Il 2020 si è aperto nel migliore dei modi per Ferretti Group. Cifre alla mano, nonostante l'emergenza Covid-19, il gruppo ha registrato il maggior numero di ordini dal suo debutto sul fronte Asia Pacific nel 2012, consolidando la propria posizione al vertice del mercato nautico della regione. Un traguardo che, con dodici yacht (289 metri) già venduti, vale 70 milioni di euro: una partenza davvero straordinaria. Ferretti Group Asia Pacific si espande ancora grazie alla firma, nel corso degli ultimi due mesi, di due accordi di commercializzazione in esclusiva per la distribuzione dei brand Ferretti Yachts, Pershing e Riva con Pen Marine per la Malesia e HGB Group per Cambogia e Laos. "La scelta di questi due nuovi dealer esclusivi rientra in un piano di consolidamento commerciale che Ferretti Group sta attuando a livello globale e che ha richiesto notevoli investimenti - viene spiegato -. Con questi due nuovi dealer sale a quattordici il numero dei distributori del Gruppo in Asia Pacific".

Ferretti Group Asia Pacific ha inoltre siglato un memorandum d’intesa strategico con il Sanya Central Business District (Scbd) a Hainan, in Cina, aprendo le porte a ulteriori confronti e alla possibilità per Ferretti Group di investire e istituire una controllata all’interno del progetto Sanya Central Business District . "L’obiettivo è cooperare con Sanya su più fronti, comprese le strutture dedicate alla vendita e ai servizi di assistenza per gli yacht, assicurando anche il sostegno costante allo sviluppo del settore", viene illustrato dall'azienda. Con cinque progetti dall’inizio dell’anno – Ferretti Yachts 500 e 1000, Pershing 7X, Riva 88’ Folgore, Custom Line Navetta 30 e 43wallytender – Ferretti Group ha iniziato l’anno positivamente, nonostante tutto, e continua a dedicarsi all’eccellenza Made In Italy.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Otto brand, sei cantieri e oltre 170 anni di storia: Ferretti Group è l’unico tra i protagonisti del mercato nautico che offre una gamma completa di imbarcazioni per design e volume. Il Gruppo realizza yacht di ogni dimensione, dagli 8 ai 95 metri, capaci di soddisfare i desideri degli armatori di tutto il mondo. Con sedi a Hong Kong e Shanghai, oltre a un affermato centro After Sales per rispondere alle esigenze dei clienti a livello locale, Ferretti Group Asia Pacific è organizzata al meglio per raggiungere il suo obiettivo: costruire le più belle imbarcazioni del mondo con passione, innovazione ed eccellenza, valori che da sempre sono alla base del successo inimitabile di Ferretti Group.