Nautica, Ferretti vara un nuovo superyacht: è il 18esimo della linea Custom Line Navetta 30

Comfort, sicurezza, personalizzazione e navigabilità sono i punti di forza del diciottesimo scafo della linea dislocante Custom Line Navetta 30 che ha preso il mare presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona, alla presenza di tutti i dipendenti del cantiere che hanno contribuito alla creazione di questo superyacht. L’ultima creazione made-to-measure di Custom Line appartiene ad un armatore proveniente dall’area Asia-Pacific ed è il risultato di un percorso progettuale a cui hanno collaborato il Dipartimento Strategico di Prodotto – per la cura delle linee esterne – e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group; l'architettura degli interni porta la firma dello studio Acpv Architects Antonio Citterio Patricia Viel, affiancato dall’architetto Filippo Salvetti per la progettazione degli esterni e dalla consulenza strategica del Custom Line Atelier per l’interior design. Il superyacht presenta una lunghezza di 28,43 metri ed un baglio di 7,3 metri. Il design degli esterni è caratterizzato dallo sviluppo orizzontale delle linee che, dalla carena verso prua, rendono il profilo slanciato e dinamico pur mantenendo l’impronta di una classicità senza tempo. La presenza dei quattro ponti amplifica gli ambienti a bordo, predisposti per accogliere speciali momenti di convivialità, relax e contemplazione.