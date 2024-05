Nautica, partnership strategica per Ferretti: firmato accordo con la compagnia aerea americana Flexjet

Con un accordo che collega mare e cielo all’insegna del massimo lusso, Ferretti Group e Flexjet hanno annunciato una nuova partnership. L’intesa è stata siglata nella meravigliosa cornice del Salone Nautico di Venezia, dove Ferretti Group, tra i principali espositori, presenta una flotta eccezionale di 10 modelli, con due première in anteprima mondiale: Custom Line Navetta 38 e Pershing GTX 80. La partnership tra i due leader del lusso mondiale fornirà esclusive soluzioni combinate alla clientela di alto profilo Ultra High Net Worth Individuals. L’impegno congiunto ha l’obiettivo di offrire lusso ed esclusività senza pari, grazie alla condivisione di una filosofia che si traduce nella costante ricerca dell’eccellenza in termini di prestazioni, design e servizi.

Nello specifico, la collaborazione offre numerosi vantaggi esclusivi ai clienti di entrambe le aziende. In occasioni speciali, i clienti di Ferretti Group avranno la possibilità di accedere alla flotta globale di Flexjet - composta da oltre 300 jet ed elicotteri privati - che in Europa include il Gulfstream G650 ad altissima autonomia, il Super-Midsize Praetor 600 e l’elicottero Sikorsky S-76. Inoltre, i clienti Ferretti Group selezionati godranno dell’utilizzo privilegiato del crescente numero di terminal privati Flexjet, che offrono un accesso esclusivo ad aeroporti strategici come Teterboro, vicino a New York, Naples in Florida e Van Nuys in California. A loro volta, i proprietari e i clienti dei velivoli Flexjet godranno di un accesso vip prestigiosi saloni nautici mondiali; visite private nel cantiere Riva, parte di Ferretti Group, e condizioni preferenziali per i prodotti e gli accessori della linea Riva Brand Experience.

La collaborazione prevede anche la presenza condivisa ai saloni nautici di livello internazionale e ad altri eventi di alto profilo, oltre alla gestione congiunta di straordinarie esperienze studiate appositamente per la clientela, per le quali entrambe le società sono famose: a questo proposito ricordiamo il concerto privato durante la Private Preview a Monaco, curato da Ferretti Group, e l’esperienza che Flexjet ha offerto ad un pubblico di spettatori Vip allo storico Palio di Siena. Inoltre, con gli eleganti interni Flexjet LXi Cabin Collection realizzati su misura, fondamentale tratto distintivo nel settore, l’accordo prevede anche la creazione di interni ispirati allo stile Riva per uno dei degli iconici fiori all’occhiello della compagnia di aviazione privata, il Gulfstream G650.

"Chi naviga con Ferretti Group si aspetta l’assoluta eccellenza anche quando vola, per questo sono particolarmente felice di associare il nostro nome a quello di Flexjet, un partner con cui condividiamo la passione e la voglia di offrire ai nostri clienti un’esperienza sempre più appagante - spiega l'avvocato Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group -. Venezia è la vetrina ideale per celebrare questo importante accordo. Ho un background nell'industria dei jet privati e posso confermare che Flexjet è il miglior partner”

“Questa entusiasmante partnership consente di far confluire competenze pluridecennali e la potenza di brand di lusso in due settori complementari, abbinandoli per presentare all’odierno pubblico Ultra High Net Worth Individuals una serie di vantaggi unici ed esclusivi - ha aggiunto Kenn Ricci, Chairman di Flexjet -. Da lunghi anni sono un grande estimatore della filosofia di Ferretti Group, condividiamo entrambi la profonda comprensione di ciò che occorre per offrire esperienze di lusso davvero eccellenti. Sono entusiasta di vedere come questa straordinaria alleanza strategica potrà elevare la nostra offerta a livelli di ancora maggiore eccellenza”.