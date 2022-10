Nautica, ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione per tecnici progettisti

Con una crescita del fatturato globale stimata per l’anno 2021 intorno al 30% la nautica è un comparto trainante del made in Italy, in costante ricerca di nuovi operatori. Per rispondere alle richieste del settore e offrire nuove prospettive occupazionali a chi è in cerca di un impiego o desidera un cambiamento di rotta lavorativa arriva la terza edizione del corso Ifts “Tecnico di progettazione per la filiera nautica esperto nel processo produttivo e nell’impatto economico del prodotto sostenibile” organizzato da Cna Formazione Forlì-Cesena ed Ecipar Ravenna.

Il corso, della durata di 800 ore e caratterizzato da un approccio fortemente laboratoriale con 320 ore di stage in azienda, è gratuito grazie al co-finanziamento del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è formare figure professionali con competenze nell’impatto economico del prodotto sostenibile e in grado di realizzare lo sviluppo tecnico di dettaglio di un prodotto nautico, individuandone le componenti costruttive e le soluzioni tecnologiche più idonee.

"Prosegue il nostro impegno a sostegno di un settore in forte crescita e capace di offrire grandi opportunità occupazional - dichiara Roberto Nini, presidente di Cna Formazione Forlì-Cesena -. Coniugare expertise progettuale e sostenibilità oggi è fondamentale per lo sviluppo di questo settore, che si conferma un fiore all’occhiello del made in Italy. Circa il 90% dei partecipanti della prima edizione di questa esperienza formativa ha trovato un impiego al termine del corso e numeri analoghi hanno contraddistinto anche la seconda edizione".

Il corso si avvale della collaborazione di Cna Forlì-Cesena, Cna Ravenna, Cna Nautica, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria Industriale, la Fondazione Its Maker, T-Station Academy, Its Tec oltre i principali istituti tecnici industriali di Forlì, di Faenza e di Ravenna. Partner del progetto sono 24 importanti aziende: Cantiere Del Pardo, Ferretti Group, Circolo Velico Ravennate, Catt, Phizero, Quick, Blacks, Biesse Sistemi, Bucci Composities, Cantiere Foschi, Cantiere Marconi, Cantieri Boschetti, Cantiere De Cesari, Corset & Co, Colangelo Arredamenti, Elettronsea, Performance Boats, Ceccarelli Yacht Desig, Energia Composita, Ice Yachts Mama, Color Yacht, Eidos 22, Glomex, Navico Forlì, Officine Carnevali, Rosetti Marino, Velalegno e Wamblee. Al termine delle iscrizioni al corso, che chiudono il 31 ottobre, si terranno prove di selezione scritte e orali per selezionare 20 corsisti tra i candidati. Per ulteriori informazioni: tel. 0543/026320 o francesca.severi@cnaformazionefc.it