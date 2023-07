Ronco, una nuova attività arricchisce il polo commerciale: dopo il supermercato e lo store di elettrodomestici ecco il negozio di bricolage

La nuova area commerciale del Ronco si arricchisce di un nuovo punto vendita dopo il supermercato Conad e lo store di elettrodomestici Trony. E' stato inaugurato in via Bernardino Boifava il punto vendita ‘BricoOk’, specializzato in prodotti per il fai da te e il bricolage, attrezzi per il giardino e oggettistica per la casa di ogni genere. Fino a giovedì era presente un negozio della stessa catena che si trova in via Pietro Zangheri. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessora alle politiche per l’impresa Paola Casara. "Il sostegno ricevuto dall’adesione della clientela del punto vendita ubicato nei pressi dell’uscita autostradale, che resterà per differenziare le linee di prodotti, ci hanno convinto e confortato verso un nuovo investimento che, ci auguriamo, possa parimenti essere apprezzato", spiegano dall'azienda.