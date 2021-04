Nell'anno della pandemia la cooperativa sociale riconosce l'impegno dei lavoratori con un premio

Lo scorso 24 marzo è stato siglato un accordo tra la Cooperativa Sociale For.B di Forlì e i rappresentanti dei sindacati Fp-Cgil, Fisasact-Cisl e Uil-Fpl che stabilisce le modalità di erogazione del premio di risultato da riconoscere ai lavoratori della cooperativa. L’accordo si inserisce in un piano più ampio di iniziative promosse dalla Cooperativa per favorire il coinvolgimento dei lavoratori nella vita della cooperativa e contribuire a migliorare sempre di più le condizioni occupazionali dei suoi dipendenti, in un’ottica più ampia di sostegno e crescita del territorio.

"Il percorso fatto con le sigle sindacali è la dimostrazione che attorno a un tavolo di confronto e di dialogo si possono raggiungere risultati importanti”. - dichiara il presidente Mauro Marconi - Per noi è fondamentale far comprendere che la cooperazione sociale di tipo B è una forma di impresa che fa dell’inclusività il suo valore più grande e questo significa poter assicurare ai nostri lavoratori un lavoro dignitoso e un inserimento nella comunità. Lo sforzo congiunto dei nostri soci e dipendenti durante la pandemia ha garantito la continuità dei servizi al nostro territorio e ai nostri clienti. Con questo gesto la Cooperativa vuole esprimere la sua gratitudine a tutti i suoi lavoratori".

Il riconoscimento, basato su indicatori di performance e qualità aziendali, è stato assegnato ai lavoratori della Cooperativa "per l’impegno dimostrato nel corso di un anno complesso e straordinario come il 2020". L’accordo siglato prevede anche che il premio di risultato possa essere erogato non solo in forma monetaria, ma anche sotto forma di welfare aziendale. For.B è una cooperativa sociale unitaria, aderente a Confcooperative e Legacoop, nata nel 2015, la più grande cooperativa di inserimento lavorativo del comprensorio forlivese. Attraverso il modello di impresa sociale For.B opera nei settori di cura del verde, servizi ambientali, gestione parcheggi, cimiteri e canile comprensoriale, disinfestazioni e pulizie.

Foto di archivio