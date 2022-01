A Forlì arriva la "nera di bufala", giovane madre apre un negozio tutto suo: "Crediamo nella ripresa"

"Bisogna credere nella ripresa economica. Non può piovere per sempre". Iolanda Cicalese ha 33 ed è madre di due bambine di 11 e 10 anni. In un momento non troppo felice per il mondo del commercio, da una parte per colpa del covid e dall'altra per il caro bollette, la giovane ha deciso di lanciare il guanto di sfida, aprendo un negozio tutto suo che porterà a Forlì profumi e sapori delle eccellenze campane.

Iolanda non è alle prime armi, ma ha un trascorso nel mondo del commercio: "Sono cresciuta nei negozi di mio padre, inserito nel mondo dell'abbigliamento", racconta. Poi la svolta: "Ho scelto di cimentarmi in una nuova avventura per portare in Romagna le mie origini campane e per trovare la via dell'indipendenza".

E così ecco "Nera di Bufala", che "proporrà eccellenze campane. Dalla mozzarella di bufala bianca a quella affumicata fino alla nera di bufala, un nuovo prodotto con brevetto depositato a livello internazionale. La mozzarella arriverà dall'alto casertano. Siamo infatti affiliati a Nera di Bufala, marchio della famiglia D'Angelo, mastri caseari da 40 anni. Inoltre proporremo salumi di bufala, salumi nostrani, formaggi, selezione di vini e oli, limoncello di Sorrento, taralli dolci e salati, pasta di Gragnano igp e tanto altro".

Iolanda lo gestirà in prima persona, ma sarà affiancata anche dal marito Gianluca Principale. Alla 33enne il merito di accendere una vetrina sfitta da tempo e che si trova in via Domenico Bolognesi 197 in corrispondenza della rotonda con via Decio Raggi, a pochi passi dal Liceo Scientifico: "Abbiamo scelto questa location perchè è facilmente raggiungibile, non solo in auto, ma anche a piedi e bici". "Nera di bufala" aprirà le porte il 29 gennaio: per l'occasione è previsto un buffet inaugurale alle 12, con vendita diretta fino alle 20.