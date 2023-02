Networking, l’importanza delle relazioni: se ne parla in un aperitivo con Cna

Crescere, acquisire nuove competenze, affrontare con successo le sfide del mercato: ecco perché sempre più imprese e professionisti scelgono di fare rete tra loro. Ma come si costruisce un network di successo? Quali sono i segreti per creare relazioni di valore, davvero capaci di portare nuove opportunità di lavoro senza farci perdere tempo ed energie? Ultimissimi posti disponibili per partecipare all’ aperitivo in-formativo di "Professione Professionista" di lunedì alle 18.30 al C’Uvé Vini e Affini di Forlì (viale Risorgimento 105). Per l’occasione l’incontro si trasformerà in un “Drink to meet” insieme a Cristina Andreoli, esperta di Marketing Relazionale e creatrice di Business Network, che aiuterà a capire come costruire una rete efficace di business, quali sono le scelte da fare e gli errori da evitare, ma soprattutto, per rendere tutto più semplice, guiderà una vera e propria dimostrazione sul campo.

"L’essere umano nasce, cresce, vive nelle relazioni, siamo animali sociali, è cosa nota e risaputa - afferma Paola Scalzotto, presidente Cna Professioni Forlì-Cesena -. Questo aspetto non cambia quando si parla di lavoro: la relazione è fondamentale per stimolare la crescita e lo sviluppo della propria attività, sia come professionista che come imprenditore o imprenditrice. Capire come essere efficaci nel creare reti di relazioni che siano davvero di valore è la chiave di volta per poter raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge. In questo incontro, che speriamo sia il primo di molti, intendiamo offrire ai partecipanti la possibilità di tornare a casa non soltanto con una serie di dritte per crearsi la propria rete, ma anche con dei contatti utili da sviluppare ulteriormente dopo il nostro aperitivo”.

“Con lo scorso appuntamento abbiamo capito quali sono gli strumenti che ci servono per poter iniziare a costruire una solida rete di relazioni. Con questo incontro ci affacciamo alla pratica – prosegue Lucia Salaroli, presidente Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena – Agire le conoscenze acquisite è la chiave del nostro successo imprenditoriale e personale. Prima di imprenditori e imprenditrici siamo persone e relazioni sane e appaganti fanno parte del nostro star bene nel mondo. Durante questa serata abbiamo l’opportunità di farlo con nuovi strumenti in nostro possesso”. Sono in esaurimento i posti disponibili quindi per partecipare è possibile compilare il form tramite il sito www.cnafc.it/eventi e successivamente verrà confermata la prenotazione o aggiunta la richiesta in lista d’attesa. L’aperitivo è promosso da Cna Professioni e Cna Giovani Imprenditori di Forlì-Cesena ed è richiesto un contributo di 5 euro.