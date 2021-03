New entry tra le app che forniscono delivery a Forlì: c'è anche quella per vino, birra e drink

Da poco più di una settimana è entrata operativa anche a Forlì l'app Winelivery, che consegna in meno di 30 minuti vino, birra e altri drink pronti per essere gustati

Con il ritorno alle restrizioni da "zona rossa" riprende vigore il delivery, una modalità di consumo che per necessità è esplosa con la pandemia. Da poco più di una settimana è entrata operativa anche a Forlì l'app Winelivery, che consegna in meno di 30 minuti vino, birra e altri drink pronti per essere gustati .Per gli aficionados del brindisi si è resa disponibile una vera enoteca online che, grazie alla sua tecnologia, permette di avere tra le mani centinaia di drink pronti per essere consegnati. Winelivery è una realtà operativa già da 5 anni. Una volta scelto il prodotto, viene indicata in 30 minuti l'attesa per il servizio di consegna express con la bottiglia che arriva già alla temperatura appropriata per il consumo immediato.

“Abbiamo avuto personalmente modo di usufruire ed apprezzare il servizio offerto da Winelivery. Quindi abbiamo deciso di portarlo anche a Forlì!", spiegano Fabio De Nadai e Simone Ghinassi, i due imprenditori di Forlì che hanno aperto l’attività a livello locale. Inoltre, in occasione della Pasqua, Winelivery dà la possibilità di acquistare o regalare anche colombe, uova e conigli di cioccolato. Per ogni acquisto devolverà parte dei ricavi all’Enpa, Ente Nazionale per la Protezione Animali.