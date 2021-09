New Time SpA: azienda forlivese, green e internazionale

Ad un anno esatto dall’inaugurazione della nuova sede, New Time SpA - l’azienda forlivese, che si occupa della progettazione, vendita e installazione di vetrate panoramiche e pergole - coccola i suoi collaboratori e si propone in una versione green e internazionale. New Time SpA mette al centro del proprio sviluppo le donne e gli uomini che sono il valore di questa azienda. Proprio da questa consapevolezza nasce la volontà dell’amministratore unico Paolo Cimatti di investire sulla trasformazione degli spazi esistenti in un eden lavorativo ricco di elementi green che stimolano il team a raggiungere nuovi obiettivi in armonia con l’ambiente circostante.

L’ottimismo inoltre è il motore che muove i nuovi progetti. La voglia di creare nuovi posti di lavoro e di attrarre nuovi talenti è il mood dell’azienda New Time SpA in questo anno 2021 raggiungerà i 50 milioni di euro di fatturato con oltre 15 mila clienti, posizionandosi tra le realtà più consolidate del panorama commerciale.

E le sorprese non finiscono qui! New Time SpA è anche INFIXA SRL. INFIXA rappresenta l’altra “faccia della Medaglia d’oro”! Con Infixa, un’azienda indipendente con regole e strutture commerciali parallele, l’intero mondo Outdoor potrà avvalersi della professionalità del gruppo New Time SpA e dei talenti che ne fanno parte. E da oggi New Time SpA si apre all’internazionalizzazione. Nasce New Time SUISSE SA . L’azienda aumenta così il proprio valore grazie alla New Company che rappresenta il trampolino di lancio per la crescita in Europa mantenendo, però, il cuore pulsante nelle radici forlivesi. Proprio per questo la continua ricerca di nuovi talenti e di nuove professionalità rimarrà nel quartier generale di Forlì.