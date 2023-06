Nicola Biscaglia nel Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori Confcommercio

Mercoledì si è svolta a Roma l'assemblea del gruppo giovani imprenditori alla quale ha partecipato anche il presidente nazionale Carlo Sangalli. Durante il suo intervento, il presidente uscente, Andrea Corzani ha ringraziato tutti i colleghi per il lavoro svolto in questi 5 anni di mandato. Si è inoltre svolto anche il rinnovo degli organi: è stato eletto per acclamazione presidente nazionale il ferrarese Matteo Busacci, già presidente del gruppo giovani di Fipe (federazione italiana pubblici esercizi). All'interno del consiglio nazionale è entrato il presidente provinciale di Forlì-Cesena, Nicola Biscaglia, che ha ottenuto il massimo dei voti per un consigliere.