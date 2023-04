Nicola Biscaglia alla guida dei Giovani di Confcommercio di Forlì-Cesena

Nuovo presidente provinciale per i Giovani Imprenditori di Confcommercio Forlì-Cesena. Si tratta di Nicola Biscaglia, già nominato lo scorso luglio come presidente dei Giovani di Confcommercio di Forlì non appena terminata la formazione scolastica al Liceo classico "Morgagni" ed esperienze lavorative come addetto alle vendite di un concessionario auto forlivese e da libero professionista nel mondo dei servizi immobiliari che sta proseguendo.

"Riuscire a cogliere ed interpretare quello che le nuove generazioni vivono, pensano e vogliono è fondamentale per orientare l’offerta di un’organizzazione di rappresentanza degli imprenditori come Confcommercio - afferma Biscaglia -. Ed è questo il compito più difficile e che più mi spaventa. Ho subito imparato, già nella mia attività lavorativa, che le caratteristiche più importanti per un imprenditore sono la capacità organizzativa e la visione strategica ma soprattutto, per vivere e lavorare nella società moderna, noi giovani dobbiamo essere voraci di “competenze.

" In ogni caso, alla fine, chi tenta l’impresa di fare impresa è più concreto, meno spaventato dagli ostacoli che lo aspettano e ha più fiducia nel futuro: in poche parole, pare proprio che valga la pena diventare Giovani Imprenditori - conclude -. Credo inoltre che la Società Civile troppe volte si faccia carico delle esigenze del mondo dei giovani, al quale io appartengo a pieno titolo con i miei 24 anni, ma troppo spesso ci rendiamo conto che sono in pochi a dialogare con noi, sono in pochi a cercare di capire di cosa abbiamo bisogno, sono rari quelli che ci aiutano a realizzare i sogni.”