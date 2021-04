"No al blocco degli sfratti": in diretta streaming la "Maratona per la libertà" di Confedilizia

"Non ci stancheremo mai di affermare, in linea con i vertici nazionali della nostra Associazione, un deciso no al blocco degli sfratti", viene evidenziato

Mercoledì mattina, a partire dalle 10, si terrà la "Maratona per la libertà – No al blocco degli sfratti", che si svolgerà in diretta streaming sulla pagina Facebook di "Confedilizia". Tanti gli interventi previsti, tra cui quello del presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, del presidente del Centro studi Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, di uomini di cultura, docenti universitari e giornalisti, tra cui Mario Giordano, Nicola Porro e Daniele Capezzone.

"Non ci stancheremo mai di affermare, in linea con i vertici nazionali della nostra Associazione, un deciso no al blocco degli sfratti - affermano il presidente provinciale di Confedilizia, Carlo Caselli, il vicario Stefano Senzani e il segretario generale Vincenzo Bongiorno -. E' una misura che ha messo in ginocchio migliaia di famiglie, private da oltre un anno della disponibilità dei loro beni, senza redditi, senza risarcimenti, costrette a pagare le spese di gestione e neppure esentate dall’Imu. E’ necessario aiutare persone e famiglie messe in grave difficoltà, poiché hanno nella riscossione dell’affitto una parte importante del proprio reddito”.

Tra i numerosi casi andati alla ribalta della cronaca, vi è quello del forlivese Carlo Casadei, intervenuto lo scorso dicembre su Rete 4 per raccontare la sua storia: per un anno non ha percepito i 277 euro d’affitto del negozio di proprietà, utili ad integrare la sua pensione di 515 euro mensili. E poi al danno, si è aggiunta la beffa: con la denuncia dei redditi 2021 dovrà dichiarare, con relativa imposizione Irpef, un intero anno di mensilità d’affitto, in realtà mai percepite. Il direttivo di Confedilizia Forlì-Cesena invita la cittadinanza "a segnalare le esperienze dei singoli, dei quali l’Associazione si farà portavoce anche a livello nazionale perché le Istituzioni pongano fine a questa situazione divenuta insostenibile per il Paese".