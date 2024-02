Il negozio specializzato in articoli per le feste non muore, si fa avanti una nuova gestione: "Pronti alla sfida"

Dopo la pubblicazione della notizia sull’intenzione della titolare di lasciare per motivi familiari, in diversi hanno contattato la proprietà per valutare il subentro nella gestione del negozio in Galleria Vittoria di Corso della Repubblica. Si tratta del negozio che vende articoli per feste Balloon Express.

La scelta è caduta su Giacomo Asioli, conosciuto a Forlì per l’attività di riparazione stampanti, e sulla sua attuale dipendente Elena Giorgini. “Mi sarebbe dispiaciuto veder morire un progetto - dichiara Claudia Sala - che con Elisabetta Biagi ci siamo inventate ormai 13 anni fa e che ci ha dato tante soddisfazioni. Sono certa che i nuovi titolari, assieme ad Elisabetta che resterà nel negozio come collaboratrice sapranno anche apportare qualche cambiamento e ulteriori novità nello shop”. I subentranti lasceranno a breve l’attuale attività, il negozio Tecnoprint di Viale Matteotti, per gettarsi nella nuova avventura.

“Siamo rimasti molto colpiti - sostiene Asioli - dall’elevato numero di clienti che si rivolgono a Balloon Express: in effetti è un negozio dove si trovano composizioni e personalizzazioni che non subiscono la concorrenza delle vendite on line. E sono contento di affrontare la sfida con una socia come Elena, che collabora con me da oltre 20 anni e che può mettere in campo la propria creatività”.

Effettivamente Giorgini è molto conosciuta nell’ambiente dello scrapbooking, un'arte che consente di creare e personalizzare album attraverso l'uso di fotografie, immagini e diversi materiali ornamentali: le sue capacità l’hanno portata a diventare referente regionale dell’Associazione Scrappers Italia. Nelle prossime settimane si concretizzerà il passaggio di mano: i forlivesi continueranno a poter contare sull’unico negozio della città specializzato in articoli per qualsiasi tipo di festa. Proseguono intanto i lavori di sistemazione del parcheggio Vittoria e dell’area sovrastante, finanziati con fondi del Pnrr. Nelle vetrine più interne della Galleria, sono inoltre in programma a breve due nuove aperture: una attività di ristorazione ed un centro estetico. Si tratta di una positiva inversione di tendenza di una parte importante del centro storico, caratterizzata negli ultimi anni più dalle chiusure e dai trasferimenti di attività, che non da nuove iniziative.