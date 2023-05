"Note di cuore": i giovani talenti della musica protagonisti all'Arena Hesperia

Fra le varie iniziative benefiche promosse quest’anno dal Rotary Club Forlì Tre Valli c’è anche un concorso canoro nel quale musicisti giovani e meno giovani possono cimentarsi per trasmettere emozione attraverso la musica. Normalmente, e forse giustamente, in questo tipo di attività la bravura tecnica è un criterio essenziale per poter andare avanti nelle varie fasi, tuttavia il titolo di questo singolare concorso rotariano non ha generato alcun dubbio, “Note di cuore”.

Domenica 14 maggio alle 17, si terrà la finale proprio di questa manifestazione musicale e canora presso l’arena Hesperia, via XXIV Maggio 4, in centro a Meldola. Numerose sono state le iscrizioni ricevute dall’organizzazione nei mesi passati e dopo una lunga attesa per le eliminatorie, finalmente ecco i 6 finalisti che avranno circa 15 minuti per convincere i giudici ad inserirli fra i primi 3 classificati. Sono Sara Dall’olio, Malakas, Ranaway, Petunia Sauce, Mattia Adduocchio, "??? (Hu Tianyi Annie).

La giuria invece sarà composta da 4 illustri professionisti del settore: Ilaria Mazzotti della scuola InArte, Flavio Pioppelli della Federico Mariotti, Luca Medri di CosaScuola e Andrea Benzoni dell’Istituto Musicale Masini. "Con questo concorso – afferma il Presidente del club Giorgio Amedei - vogliamo valorizzare la nostra musica e dare ai giovani, se possibile, una mano per coronare il proprio sogno; ai vincitori infatti andranno 1500 euro ripartiti proporzionalmente tra primo, secondo e terzo classificato”. Ospite d’onore: Sveva Lazzarini