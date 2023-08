Numerosi imprenditori al Meeting di Rimini alla giornata promossa da Cdo Romagna

Numerosi imprenditori e professionisti del nostro territorio hanno raccolto la proposta, avanzata da CdO Romagna, di vivere una giornata insieme al Meeting di Rimini. Dopo il ritrovo per pranzo, con cucina romagnola, l’evento è iniziato con la visita guidata alla mostra “Il gusto del quotidiano. Lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi”, un viaggio immersivo e coinvolgente che rilegge la crisi odierna a partire da un’altra crisi, quella conseguente alla caduta dell’impero romano d’occidente, a cui vi fu la risposta non pianificata della diffusione dei monasteri cristiani a partire dal IV secolo e per tutto il medioevo. La mostra fa vedere che oggi come allora, vi sono possibili e presenti “luoghi” generativi fra laici che, attraverso un lavoro sistematico di educazione allo sguardo, testimoniano la possibilità di gusto e compimento di sé, nella vita e nel lavoro.

Dopo la visita alla mostra, la giornata è continuata con la partecipazione all’incontro dal titolo “Leadership, competitività e bene comune”, a cui sono intervenuti Mario Abbadessa, senior managing director & country head Hines Italy, Antonio Funiciello, responsabile identity management Eni, Gianluca Giansante, giornalista, Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano. A moderare gli interventi è stato Francesco Cassese, consulente manageriale, Minor Consulting. Durante il confronto si sono approfondite tematiche chiave come l’impatto della leadership sulla competitività e come la leadership possa influenzare il bene comune e il servizio pubblico. “E’ stata una giornata - afferma Massimiliano Montalti, presidente di CdO Romagna - ricca di spunti in linea con gli argomenti su cui ci stiamo confrontando in associazione. Sempre più imprenditori e professionisti in campo profit e non profit si interessano a questi temi, che contraddistinguono le moderne organizzazioni".