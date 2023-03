Nuove assunzioni e novità, l'ex Bennet riparte col marchio della margherita: "Sarà un polo attrattivo"

Sul centro commerciale "Le Fornaci" di Forlimpopoli s'illumina la nuova insegna di Conad, affiancata da Unieuro. Alcune settimane dopo la chiusura del Bennet, il supermercato è stato ufficialmente riaperto venerdì mattina con la cerimonia del taglio del nastro alla presenza della sindaca Milena Garavini, affiancata dall'amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati-Conad Luca Panzavolta e dai soci della Sea ipermercati che conduce il negozio: una joint venture tra la società Sgi di Forlì e le società Emmeci di Rimini e Alba di Pesaro, responsabili de gli Spazi Conad delle rispettive città. Presenti anche il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi e il direttore di Confesercenti Forlì, Giancarlo Corzani. La benedizione è stata impartita dal parroco di Forlimpopoli, don Stefano Pascucci.

Garavini, accompagnata dall’assessore Adriano Bonetti, ha ringraziato Commercianti Indipendenti Associati e i soci imprenditori che hanno rilevato il negozio, dicendosi "convinta che un marchio consolidato come Conad, peraltro già presente nella cittadina con un diverso formato, sarà in grado di portare una ventata di freschezza e diventare un polo attrattivo per il centro commerciale". Ha quindi rivolto un augurio particolare ai lavoratori per il nuovo inizio.

Nel suo intervento Panzavolta ha rimarcato che "l’identità di Conad è già presente nel nuovo negozio e lo sarà ancor di più con gli interventi previsti nel futuro. A fare la differenza è la squadra formidabile che si è riunita attorno a questa apertura, dai soci fino ai dipendenti. E' il loro sorriso e il loro rapporto con la clientela a fare la differenza, perché mai come in questo momento le persone hanno bisogno di serenità, tranquillità e fiducia". Panzavolta ha inoltre ringraziato Unieuro, che è presente con il suo marchio nel reparto per la tecnologia.

Alberto Moretti, della società Alba di Pesaro, ha ricordato le 38 nuove assunzioni realizzate per l’apertura, che hanno portato a 92 il numero delle persone impiegate, non solo salvaguardando l’occupazione iniziale, ma assumendo nuove professionalità, confermando il modo di fare impresa in cui credono i soci Conad. Matteo Cecchini della Emmeci di Rimini ha ringraziato tutti coloro che sono stati coinvolti nella apertura, effettuata a tempo di record grazie all’impegno di un gran numero di professionalità, e ha sottolineato l’entusiasmo che tutta la squadra del negozio ha dimostrato per questa nuova avventura sin dall’inizio.

Il negozio ha una superficie di vendita di 5mila metri quadri. Le casse sono 18, di cui 11 tradizionali, 5 self-service e 2 per il terminale “spesa smart”. L’orario di apertura è tutti i giorni, domenica compresa, dalle 8,30 alle 20,30. Tra gli scaffali i clienti trovano il negozio per animali (Pet Store), la parafarmacia (nei prossimi giorni) e tutti i punti di forza del marchio Conad, primo operatore della grande distribuzione organizzata in Italia, a partire dalla tradizionale attenzione ai prodotti freschi e freschissimi e alle referenze del territorio come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. C'è inoltre la macelleria con banco servito e lavorazione tradizionale in osso, la pescheria con banco servito, il reparto panetteria e pasticceria con lavorazione in loco, la gastronomia cucinata sul posto con un vasto assortimento di pietanze calde e fredde pronte da servire.