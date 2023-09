Marketing, creatività e tecnologia: l'impresa di comunicazione forlivese si regala un nuovo hub per il 23esimo compleanno

Per il suo 23esimo compleanno, Integra Solutions, agenzia di digital marketing e comunicazione forlivese guidata da Francesco Ferro, si è regalata una nuova casa. E’ stata infatti inaugurata giovedì pomeriggio dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, intervenuto insieme al presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini, all’assessora alle Attività Produttive del Comune di Forlì, Paola Casara, e a Lorenzo Zanotti e Franco Napolitano, rispettivamente presidente e direttore di CnaForlì-Cesena, la nuova sede dell’impresa affermata nel settore della consulenza di marketing e comunicazione, grazie a quasi un quarto di secolo di attività al fianco delle PMI del territorio e non solo. Alla cerimonia è intervenuto anche Livio Corazza, vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro.

I dipendenti di Integra Solutions con i loro familiari, clienti, partner e collaboratori hanno animato il momento di festa nei nuovi locali di via Costanzo II, dove l’azienda progetta e realizza campagne caratterizzate da un mix di creatività, tecnologia e soluzioni data-driven ideate per accompagnare al successo le imprese. La nuova sede è uno spazio moderno e polifunzionale a basso impatto ambientale, che coniuga alla perfezione il modello ibrido di lavoro tra postazioni fisse e d’ispirazione, sale meeting collaborative ed aree conviviali. Nello stesso hub, Romagna Digital Valley ha insediato la propria sede con le “talent class” e la sala performance, un grande spazio eventi aperto ad imprese, professionisti ed organizzazioni.

Con un’esperienza trasversale a diversi settori di mercato, dal food alla nautica e al design, dalla produzione industriale al packaging, dalla sanità all’edilizia, l’azienda collabora oggi con numerosi brand di rilievo.Integra Solutions, che oggi può contare su 25 tra collaboratori e dipendenti, 4 dei quali inseriti nel 2023, si è di recente trasformata in società benefit con la volontà di rafforzare ancora di più il legame con Forlì e con la Romagna, mostrando come comunicazione e pubblicità non siano una prerogativa solo delle grandi aree metropolitane. Impegno che oggi si traduce anche nel sostegno allo sport locale, al fianco della Pallacanestro 2.015 ed all’innovazione, come partner del TedX Forlì, oltre che nella valorizzazione culturale.

Il percorso in direzione di un’impresa sempre più responsabile verso la comunità di riferimento, ma anche verso l’ambiente e le persone, si è concretizzato ad inizio anno proprio con la costituzione di Romagna Digital Valley, startup innovativa con la vocazione di creare giovani professionisti del digitale per rispondere alla domanda delle aziende di nuove figure professionali che sappiano affrontare la trasformazione in corso. E proprio in via Costanzo II, nei locali adiacenti a quelli di Integra Solutions, ha trovato la propria sede anche Romagna Digital Valley, che si appresta a lanciare una nuova master class dopo aver formato i primi 8 “digital skillers”, già pronti ed avviati a entrare nel mercato del lavoro.