Federcoop Romagna si allarga e inaugura la seconda sede di Forlì: opereramno 12 addetti

Inaugura mercoledì alle 11 in via Correcchio 6a la seconda sede di Forlì di Federcoop Romagna, la società di servizi alle imprese di Legacoop Romagna. Le seconda sede di Forlì sarà dedicata alla gestione del settore libri paga di alcune grandi Cooperative aderenti a Legacoop Romagna (Cia-Conad, Consorzio Formula, Deco Industrie, tra le altre) e conterà sulla presenza di 12 addetti (che si aggiungono ai 6 già presenti nella prima sede cittadina), selezionati e assunti in questi ultimi mesi, che contribuiranno, nel 2022, a portare il monte dei cedolini paghe elaborati da Federcoop Romagna da 120.000 ad oltre 200.000 (di circa 300 imprese).

Lo scoppio della guerra in Ucraina, l’aumento inaspettato del tasso inflattivo, la difficoltà a reperire una parte delle materie prime e, soprattutto, le spinte speculative che accompagnano l’incremento del costo dell’energia, assieme ad una ormai cronica difficoltà a reperire il personale necessario per molte filiere economiche, hanno accentuato le difficoltà per molte imprese, rendendo ancor più evidente la necessità di misure europee e nazionali di contenimento delle derive più pericolose. Ma non solo. Questa situazione così complessa ha anche evidenziato la necessità di cambiare e in parte probabilmente di rivoluzionare, il mondo dei servizi alle imprese.

Federcoop Romagna per rispondere a uno scenario profondamente cambiato, ha reso operativi alcuni nuovi servizi: lo Sportello Europa; Credito d’imposta 4.0, ricerca e sviluppo; Finanza aziendale; Welfare aziendale (che ha dato vita, in accordo con Assicoop Romagna ed Unipol, a “Welfare.coop”, il primo portale attivato per le cooperative in ambito nazionale, ma con una radice tutta romagnola); “Ti informo”, che consente di interagire costantemente con i consulenti su whatsapp; Servizio di selezione del personale (in accordo con Randstad Italia) e la “Federcoop Academy” per la formazione diretta di addetti under 29 ai settori paghe e contabilità.

Nel corso dell’anno appena trascorso Federcoop Romagna ha anche agito sulle proprie sedi, creando una nuova struttura a Cesena e riqualificando le sedi di Rimini e Ravenna. Poiché però il processo di crescita di Federcoop sta continuando (dal 2020 ad oggi i dipendenti e collaboratori sono passati da circa 90 agli attuali 110, con 15 assunzioni effettuate nel 2022), si è resa necessaria l’apertura di una seconda sede, la seconda di Forlì. All’inaugurazione saranno presenti, tra gli altri, Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena e Carlo Battistini, neo presidente della Camera di Commercio della Romagna.