Nuova sede milanese per una società forlivese, cuore nevralgico del design e del distretto della moda

"Siamo molto entusiasti di questa collaborazione in quanto la nuova sede non rappresenterà soltanto un punto di approdo ma una vera e propria fucina di eventi e produzioni dal vivo"

Si trova all’interno degli spazi di Superstudio, la Cinecittà milanese, la nuova sede milanese della forlivese Natlive, che nasce dalla collaborazione con TMP Group società già organizzatrice di grandi eventi e specializzata nel digital marketing. L'obiettivo della collaborazione con Natlive è quello di garantire una maggiore connessione alle iniziative che prenderanno vita presso Hangar 21, il nuovo spazio di via Tortona a Milano. Spiega Fabio Porcellini, amministratore di Natlive: "Siamo molto entusiasti di questa collaborazione in quanto la nuova sede non rappresenterà soltanto un punto di approdo ma una vera e propria fucina di eventi e produzioni dal vivo che permetterà l’unione fra la nostra tecnologia innovativa e le creatività messe in campo da Tmp". La media house di Hangar 21 è un luogo di circa 1000 mq situato in via Tortona 27 a Milano, dove creatività, produzione e tecnologia digitale trovano il loro punto di approdo. E situato nel cuore nevralgico del design e del fashion district, a pochi minuti da Porta Genova e dalla Nuova Darsena: la sua aria post-industriale con studi ed atelier che raccontano sempre nuove storie, la rende unica agli occhi di ogni mente creativa. Lo spazio si compone di sale di registrazione attrezzate e insonorizzate, aree di post-produzione ed espositive oltre ad alla grande sala eventi con palco.