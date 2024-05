Nuova sede per la Cooperativa di Approvvigionamento tra Panificatori e Pasticcieri

Nuova sede per Coap, la Cooperativa di Approvvigionamento tra Panificatori e Pasticcieri di Forlì. L’inaugurazione è avvenuta questa mattina in occasione dell’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2023. Erano presenti il presidente Maurizio Montanari, il direttore Fabrizio Fabbri, il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, l'assessore Vittorio Cicognani, la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini e i referenti di Legacoop Romagna, Confartigianato e Cna. I nuovi uffici, estesi su circa 400 metri quadri, si trovano sempre in via Sacco, a pochi metri dal precedente indirizzo e dai magazzini che riforniscono gli oltre 700 clienti in Romagna, Bologna ed Emilia.

Nell’occasione è stato presentato anche l’ampliamento della superficie logistica, che entro luglio passerà dagli attuali 1.800 a oltre 3.500 metri quadri. Coap dispone di 2.200 articoli a catalogo e 150 referenze nei surgelati Fondata nel 1959 da un gruppo di artigiani, con lo scopo di ridurre il costo delle materie prime destinate alla produzione, Coap è oggi un punto di riferimento nel “food service” professionale. Negli ultimi anni la cooperativa - associata a Legacoop Romagna - ha vissuto una importante crescita, che l’ha portata dai 10 milioni di fatturato del 2018 agli oltre 16 del 2023, con un utile di circa mezzo milione di euro. Anche l’occupazione è cresciuta dai 29 addetti del 2018 agli attuali 40.

"Sin dalla nascita - dichiara Maurizio Montanari, presidente Coap - l’impegno della cooperativa è stato quello di avere bilanci in ordine e investire gli utili nell’attività. I nuovi uffici e l’ampliamento dei magazzini ci consentiranno di migliorare la qualità del servizio ai soci e ai clienti. È una tappa importante, dopo l’acquisizione della Silema di Maranello, che ci rafforza ulteriormente nei nostri obiettivi di espansione". "I nuovi uffici - dice il direttore Fabrizio Fabbri - ci daranno la possibilità di dare nuovi servizi ai soci e di potenziare quelli esistenti, tra questi la Sirpa Academy, su cui stiamo puntando molto. Grazie alla nuova sala attrezzata, in particolare, saremo in grado di realizzare show cooking, dimostrazioni di nuovi prodotti e incontri dedicati alla formazione. I nuovi spazi di magazzino infine ci consentiranno di affrontare nuove sfide e nuovi possibili scenati di sviluppo".

"Grazie agli investimenti, all' innovazione, alla capacità del gruppo dirigente e alla qualità dei servizi che ha sempre garantito - commenta la coordinatrice di Forlì-Cesena di Legacoop Romagna, Simona Benedetti -, Coap è ancora un punto di riferimento per la crescita imprenditoriale dei propri soci. È una lunga storia di successo, che conferma come il modello cooperativo sia davvero parte integrante della crescita economica del nostro territorio",