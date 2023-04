Attiva nel mercato dei satelliti, l'azienda ha una nuova sede: "Prospettive per i giovani ingegneri aerospaziali"

Nuova sede dell'azienda Sitael, che fa parte della Holding Angel (il gruppo che si occupa anche di ferroviario, meccatronica digitale e aviation), la più

grande impresa a capitale privato in Italia operante nel settore Spazio e specializzata nel mercato dei piccoli satelliti, della propulsione elettrica spaziale e dell’elettronica di bordo per un’ampia gamma di applicazioni. All'inaugurazione erano presenti l'amministratore delegato della società, Chiara Pertosa, insieme al sindaco Gian Luca Zattini e alla parlamentare Rosaria Tassinari.

"L’azienda di Forlì, che fa capo alla sede centrale di Mola, in provincia di Bari, come quelle di Roma e Torino fra le principali, è un fiore all’occhiello dell’imprenditoria forlivese altamente specializzata - afferma l'esponente di Forza Italia -. Negli uffici di progettazione e ingegneria, in collaborazione con l’università di Bologna con sede a Forlì, lavorano ingegneri altamente specializzati che costruiscono e realizzano parti di mini satelliti da lanciare in orbita. Quindi, questa azienda apre anche nuove e importanti prospettive occupazionali per i giovani ingegneri aerospaziali della Romagna e non solo".

"Ecco perché va sostenuta e incoraggiata la ricerca e l’occupazione in questo importante settore del futuro, che a Forlì in particolare ha sempre avuto un ruolo fondamentale anche nelle scuole superiori legate allo spazio, con approfondimento oggi negli studi universitari specifici - conclude Tassinari -. Accompagnare e sostenere questa imprenditoria, con prospettive locali, italiane e internazionali, significa aprirsi alle tecnologie di nuova generazione, allo sviluppo del futuro, con prospettive di studio, ricerca e occupazione per i nostri giovani, che tanto hanno bisogno non solo di lavoro, ma anche di prospettive di una visione della vita".

