L'azienda di telecomunicazioni festeggia i 10 anni di attività e inaugura la nuova sede

Taglio del nastro per Zal, azienda di telecomunicazione, che oggi ha inaugurato la nuova sede in via Galvani e con l’occasione ha festeggiato i dieci anni di attività. Il primo cittadino di Forlì, Gian Luca Zattini, che per cause maggiori non ha potuto presenziare, ha tenuto comunque a mandare i suoi saluti e auguri, sottolineando, con le sue parole, come questo evento rappresenti un segno tangibile del dinamismo e dell’innovazione che caratterizzano Forlì. La cerimonia di inaugurazione si è svolta con la partecipazione del vescovo Livio Corazza e alla presenza del presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini, di Confindustria rappresentata da Annalisa Samorani delegata consigliera Romagna e da Elisa Brighi coordinatrice tutoraggio.

Dopo la benedizione, ha preso la parola il Presidente Carlo Battistini: “Questa inaugurazione offre l’occasione per sottolineare la vivacità imprenditoriale di Forlì. Zal è un’azienda fortemente orientata alla tecnologia e all’innovazione, ambiti che rappresentano il suo core business e sono improntati al futuro. Si distingue anche per la capacità creativa, una qualità insostituibile dell’essere umano, e per il forte senso di responsabilità sociale che dà valore alla sua attività. Questa visione ha portato ai risultati tangibili che oggi celebriamo, merito dello spirito imprenditoriale dei fondatori e del suo team di collaboratori”.

Ha fatto seguito l’intervento di Annalisa Samorani, che a nome di Confindustria Romagna ha voluto ringraziare Paolo Casadei e tutto il team Zal per il bellissimo traguardo, e ha così proseguito: “Siamo qui per festeggiare la nuova sede e dieci anni di attività. Un decennio vissuto in maniera particolare, segnato da varie vicissitudini come la pandemia e l’alluvione che ha colpito duramente la nostra Romagna, ma che non hanno fermato la crescita e lo sviluppo imprenditoriale".

Paolo Casadei Ceo di Zalha poi evidenziato l’importanza dell’anniversario che segna un traguardo e un nuovo inizio: “Oggi è un giorno speciale per Zal che vogliamo festeggiare. Questo evento segna un momento significativo nella nostra storia perché celebriamo dieci anni di impegno continuo verso l'innovazione e l'eccellenza nel settore delle telecomunicazioni per le aziende e con l’occasione, il nostro nuovo quartier generale . La giornata è poi proseguita con l’Open Day, un momento conviviale di festa dedicato a tutti gli invitati presenti, all’insegna del piacere di stare insieme con intrattenimento musicale a cura della band ‘Musicanti di San Crispino’ e food truck area offerti dall’azienda.